Переважна більшість німців підтримує збільшення військової допомоги Україні, - опитування ZDF

Про це свідчать дані останнього опитування німецького телеканалу ZDF.

Опитування проводилося серед майже 1300 респондентів телефоном або онлайн з 20 по 22 лютого 2024 року.

Переважна більшість німців підтримує надання військової допомоги Україні після двох років російського вторгнення.

Згідно з результатом опитування, 62% респондентів виступають за те, щоб європейські держави надали Україні більше зброї та боєприпасів 32% - проти. Для порівняння - у січні "за" було 51%, а "проти" 42%.

Така думка поширена майже серед усіх груп прихильників партій, лише переважна більшість прихильників AfD (81%) і незначна більшість прихильників BSW (57%) виступають проти надання Україні більшої кількості зброї та боєприпасів.

За збільшення видатків на Бундесвер та оборону виступають 72% опитаних, навіть якщо це означає економію в інших сферах, "проти" - 23%.

Переважна більшість вважає дуже важливим (59%) або важливим (32%) те, що Німеччина може захистити себе разом зі своїми європейськими союзниками навіть без США. Лише 9% вважають це не дуже важливим або зовсім не важливим.

Однак щодо того, чи повинна Україна відмовитися від окупованих Росією територій, якщо це покладе край війні, думки розділилися: 43% виступають "за", тоді як 44% вважають, що Україна повинна продовжувати боротися за звільнення цих територій.

Стосовно можливого нападу Росії на інші країни, 46% побоюються цього, а 45% припускають, що війна залишиться обмеженою територією України.