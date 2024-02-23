Переважна більшість німців підтримує збільшення військової допомоги Україні, - опитування ZDF
Опитування, проведене німецьким телеканалом ZDF показало, що переважна більшість німців підтримує продовження надання військової допомоги Україні після двох років повномасштабного вторгнення
Про це свідчать дані останнього опитування німецького телеканалу ZDF.
Опитування проводилося серед майже 1300 респондентів телефоном або онлайн з 20 по 22 лютого 2024 року.
Переважна більшість німців підтримує надання військової допомоги Україні після двох років російського вторгнення.
Згідно з результатом опитування, 62% респондентів виступають за те, щоб європейські держави надали Україні більше зброї та боєприпасів 32% - проти. Для порівняння - у січні "за" було 51%, а "проти" 42%.
Така думка поширена майже серед усіх груп прихильників партій, лише переважна більшість прихильників AfD (81%) і незначна більшість прихильників BSW (57%) виступають проти надання Україні більшої кількості зброї та боєприпасів.
За збільшення видатків на Бундесвер та оборону виступають 72% опитаних, навіть якщо це означає економію в інших сферах, "проти" - 23%.
Переважна більшість вважає дуже важливим (59%) або важливим (32%) те, що Німеччина може захистити себе разом зі своїми європейськими союзниками навіть без США. Лише 9% вважають це не дуже важливим або зовсім не важливим.
Однак щодо того, чи повинна Україна відмовитися від окупованих Росією територій, якщо це покладе край війні, думки розділилися: 43% виступають "за", тоді як 44% вважають, що Україна повинна продовжувати боротися за звільнення цих територій.
Стосовно можливого нападу Росії на інші країни, 46% побоюються цього, а 45% припускають, що війна залишиться обмеженою територією України.
- Напередодні 21 лютого стало відомо, що державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду Німеччини та ЄС реалізує понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро.
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