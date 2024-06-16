"Перший контакт на найвищому рівні": Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
На полях Глобального саміту миру у Швейцарії у неділю, 16 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і директорка бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що зустріч президента України Володимира Зеленського із його колегою з Республіки Палау Сурангелом Віппсом-молодшим стала першим контактом на найвищому рівні між державами.
Зеленський подякував Сурангелу Віппсу-молодшому за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека".
"Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", - сказав президент України.
Зокрема, Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зауважив, що окупанти зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.
Український лідер також наголосив на важливості об’єднання країн світу навколо Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
- У неділю, 16 червня, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано остаточну декларацію. Еспресо слідкує за подіями у режимі текстового онлайну.
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