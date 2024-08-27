Під час операції на півдні Гази ЦАХАЛ звільнив заручника, якого утримував ХАМАС
У вівторок, 27 серпня, військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю врятували живим ізраїльського заручника, якого утримував ХАМАС у тунелі на півдні Гази
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Врятований заручник - 52-річний Каїд Фархан аль-Каді з бедуїнської громади поблизу південного міста Рахат, який 7 жовтня працював охоронцем на пакувальній фабриці в кібуці Маген. Аль-Каді був викрадений терористами ХАМАС з сусідньої громади Мівтахім", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ЦАХАЛу, аль-Каді був знайдений у тунелі спецназівцями елітного підрозділу ВМС "Шайет 13". Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що операція з визволення заручника була "сміливою і складною" і ґрунтувалася на точних розвідувальних даних.
Наразі вважається, що 104 з 251 заручника, викрадених ХАМАСом 7 жовтня, залишаються в Газі, включаючи тіла 34 загиблих, які ЦАХАЛ підтвердив як загиблі.
- 19 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі. Він зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
- Згодом Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має ХАМАС.
- Під час перемовин про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС у Каїрі було досягнуто прогресу щодо подолання розбіжностей між сторонами. Переглянуту пропозицію Єгипет передасть угрупованню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе