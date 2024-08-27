Під час операції на півдні Гази ЦАХАЛ звільнив заручника, якого утримував ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Врятований заручник - 52-річний Каїд Фархан аль-Каді з бедуїнської громади поблизу південного міста Рахат, який 7 жовтня працював охоронцем на пакувальній фабриці в кібуці Маген. Аль-Каді був викрадений терористами ХАМАС з сусідньої громади Мівтахім", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦАХАЛу, аль-Каді був знайдений у тунелі спецназівцями елітного підрозділу ВМС "Шайет 13". Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що операція з визволення заручника була "сміливою і складною" і ґрунтувалася на точних розвідувальних даних.

Наразі вважається, що 104 з 251 заручника, викрадених ХАМАСом 7 жовтня, залишаються в Газі, включаючи тіла 34 загиблих, які ЦАХАЛ підтвердив як загиблі.

У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.