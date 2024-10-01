Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав провини

Про це інформує ABC News.

Вказано, що 30 вересня Рут постав перед федеральним судом для оголошення обвинувачень. Його адвокати подали заяву про невинуватість від його імені.

Минулого тижня Руту пред'явили три нових звинувачення:

замах на вбивство кандидата в президенти

володіння вогнепальною зброєю з метою вчинення насильницького злочину

напад на федерального офіцера

Наразі його утримують під вартою без права на заставу.

Водночас у матеріалах прокуратури вказано, що існують "достатні підстави для висунення додаткових звинувачень, які можуть і повинні бути розглянуті судом".

Що передувало

15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.

Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента. Відомо, що підозрюваний у вчиненні стрілянини підтримував Україну.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту штучно не повʼязувати державу з підозрюваним Раяном Веслі Рутом у ймовірному замаху на кандидата у президенти США.

Після ймовірного другого замаху на Трампа Байден провів із ним розмову. У Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

Напередодні стало відомо, що Раян Рут раніше написав листа з описом плану. Він розповів у ньому, що його вчинок був спробою вбивства.

25 вересня міністерство юстиції США офіційно звинуватило 58-річного Раяна Рута, якого підозрювали у спробі замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.