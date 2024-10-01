Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав провини

Підозрюваний у другому замаху на Трампа не визнав провини

Ольга Бабишена
1 жовтня, 2024 вiвторок
02:59
Світ Дональд Трамп

Поставши перед судом, 58-річний Раян Рут, якого підозрюють у спробі замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа, не визнав своєї провини

Зміст

Про це інформує ABC News. 

Вказано, що 30 вересня Рут постав перед федеральним судом для оголошення обвинувачень. Його адвокати подали заяву про невинуватість від його імені.

Минулого тижня Руту пред'явили три нових звинувачення:

  • замах на вбивство кандидата в президенти
  • володіння вогнепальною зброєю з метою вчинення насильницького злочину
  • напад на федерального офіцера

Наразі його утримують під вартою без права на заставу.

Водночас у матеріалах прокуратури вказано, що існують "достатні підстави для висунення додаткових звинувачень, які можуть і повинні бути розглянуті судом".

Що передувало

15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.

Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента. Відомо, що підозрюваний у вчиненні стрілянини підтримував Україну.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту штучно не повʼязувати державу з підозрюваним Раяном Веслі Рутом у ймовірному замаху на кандидата у президенти США.

Після ймовірного другого замаху на Трампа Байден провів із ним розмову. У Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

Напередодні стало відомо, що Раян Рут раніше написав листа з описом плану. Він розповів у ньому, що його вчинок був спробою вбивства.

25 вересня міністерство юстиції США офіційно звинуватило 58-річного Раяна Рута, якого підозрювали у спробі замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа. 

Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Віталій Бесараб
29 вересня, 2024 неділя
"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ
ППО
Автор Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
Росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами: у Києві та області пролунали вибухи
Швейцарія
Автор Катерина Ганжа
28 вересня, 2024 субота
Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
03:01
Оновлено
Shahed-136
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 1 жовтня
02:20
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль розпочав обмежені наземні операції на кордоні з Ліваном: ЦАХАЛ закликав "не розповсюджувати безвідповідальні чутки"
01:40
Оновлено
зсу артилерія
З початку доби 30 вересня на фронті відбулося 159 боєзіткнень
00:48
повістка
На Херсонщині почали розсилати повістки Укрпоштою
2024, понедiлок
30 вересня
23:32
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп закликав до відставки та оголошення імпічменту Гарріс
23:11
Нова пошта
Нова пошта підвищує тарифи з 1 жовтня: на скільки здорожчає доставка
22:50
Оновлено
Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сіярто в Будапешті
Сибіга й Сіярто досягли конструктивного діалогу щодо найважливіших тем війни та миру, - МЗС
22:41
Олена Гнітецька
Знімала будівництво підземних шкіл: у Херсоні напали на місцеву журналістку Олену Гнітецьку
22:36
речник Держдепу США Метью Міллер
Україна може без дозволу бити власною зброєю по цілях у РФ, - Держдеп США
22:01
Хасан Насралла
Майже два десятиліття Ізраїль збирав дані для ліквідації Насралли, - FT
21:43
OPINION
Зеленський в США: Тріумф чи провал?
21:28
На Харківщині внаслідок атаки FPV-дрона постраждали 4 людини, серед них волонтери
21:18
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю Ґалант попередив про "наступний етап війни проти "Хезболли": очікується наступ на Ліван
21:17
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Снєгирьов розповів про основне завдання ворога на Лимано-Куп’янському напрямку
21:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог змінив тактику та здійснює наступальні дії на Вугледар зі сходу та заходу. Колонка Сергія Згурця
21:01
Падіння російських дронів: НАТО реагує посиленням моніторингу повітряного простору Румунії
20:44
Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо
Перехід на відновлювані джерела: Британія закриває останню вугільну електростанцію
20:21
Рівненська АЕС
FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію
20:17
Огляд
Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки
20:04
OPINION
Бажано перетворювати справедливість у закон
20:01
Сергій Ребров
Збірна України оприлюднила заявку на жовтневі матчі Ліги націй: Ярмоленко в резерві
19:58
Володимир Зеленський
"Це буде особливий Рамштайн": Зеленський розповів, чого очікує Україна від партнерів
19:58
На фото: Кілліан Мерфі
"Гострі Картузи" повертаються: Netflix опублікував фото зі старту зйомок повнометражного фільму
19:58
Оновлено
Зоря
"Зоря" впевнено перемогла "Ворсклу". Розклад і результати 8-го туру УПЛ
19:52
У Держбюджет-2025 пропонують закласти кошти на вирощування бавовни. Її використовують для виробництва пороху
19:23
хмара пилу
Пил з Каспію: МОЗ закликає киян не виходити на вулицю та зачинити вікна
19:21
Україна повернула з окупації трьох дітей та їхню маму
19:18
королева Єлизавета
"Форма раку кісток": Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
19:12
Хусити
США стурбовані намірами РФ постачати ракети єменським хуситам
19:10
на фото співробітник ТЦК, якого правоохоронці викрили на співпраці з ворогом
Правоохоронці на Одещині викрили співробітника ТЦК, який працював на ворога
19:06
Ексклюзив
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
"Замочити" команду Безрукової вигідно багатьом, вона сильно змінила розклад у закупівлях зброї, - громадська радниця Міноборони Ніколаєнко
19:00
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
Кротевич: Апеляційний суд Києва зобов’язав ДБР відкрити справу проти Содоля
18:56
наслідки обстрілу Куп'янська
Ворог атакував FPV-дронами автівку й зупинку громадського транспорту в Куп'янську: є загиблий
18:44
Україна-Польща
Польща планує порушити питання Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:41
знищення ворожого дрону скидом
Сили оборони вперше показали знищення ворожого дрона скидом боєприпасу
18:37
Марія Коріна Мачадо
Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо
18:29
тюрма
Росія утримує у в'язницях понад 14 тис. цивільних українців, – правозахисники
18:25
Ексклюзив
Танки РФ
На Запорізькому напрямку РФ підсилює підрозділи, але для наступу цього не вистачить, - депутат Кирильчук
18:24
сонячне затемнення
У жовтні відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення: де його можна побачити
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV