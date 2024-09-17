МЗС закликало не повʼязувати підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа з Україною

Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Суспільне.

Він закликав утриматися від привʼязки підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа пропри те, що чоловік підтримував Україну у війні з РФ.

"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", - підкреслив Тихий.

Водночас речник українського МЗС наголосив, що Київ засуджує цей "злочинний акт і всі форми політичного насильства".

"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", - додав Тихий.