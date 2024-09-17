МЗС закликало не повʼязувати підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа з Україною
У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту штучно не повʼязувати державу з підозрюваним Раяном Веслі Роутом у ймовірному замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа
Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Суспільне.
Він закликав утриматися від привʼязки підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа пропри те, що чоловік підтримував Україну у війні з РФ.
"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", - підкреслив Тихий.
Водночас речник українського МЗС наголосив, що Київ засуджує цей "злочинний акт і всі форми політичного насильства".
"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", - додав Тихий.
- 15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Колишній президент перебуває у безпеці. Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента. Відомо, що підозрюваний у вчиненні стрілянини підтримував Україну.
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