Світ підтримуватиме економіку України скільки буде потрібно для нашої перемоги, - нардеп Железняк
Народний депутат України Ярослав Железняк зазначив, що до кінця 2022 року Україні потрібно близько $9 млрд, а партнери обіцяли цьогоріч виділити $15–17 млрд, тобто у нас вже буде запас на 2023 рік
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У нас залишилося до кінця року три місяці. У останні місяці там більше буде сплати податків. Нам на них потрібно, ну так умовно, щоб з запасом, $9 млрд. А те, що обіцяли, що дійде до кінця року, – це приблизно $15–17 млрд. Тобто ми ще запасаємося наперед і в наступному році, я думаю, що за весь рік допомоги ми отримаємо $35 млрд. Можливо з МВФ, можливо і без", - сказав Ярослав Железняк.
Народний депутат України переконаний, що світ підтримуватиме економіку України аж до перемоги над Російською Федерацією.
"Як я говорив багато разів, якщо ми думаємо, що світ втомиться і не знайде гроші, повірте, невеликі для світової економіки (це менше ніж США витрачають на підтримку своїх виробництв напівпровідників), то ні, знайде. Світ буде нас підтримувати також і з економічної частини, і ми перейдемо спокійно і цей рік, і наступні, і скільки буде потрібно для нашої перемоги", - додав він.
- Як повідомлялося, міністерство оборони США 28 вересня оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.
- Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.
- Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні.
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