Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас залишилося до кінця року три місяці. У останні місяці там більше буде сплати податків. Нам на них потрібно, ну так умовно, щоб з запасом, $9 млрд. А те, що обіцяли, що дійде до кінця року, – це приблизно $15–17 млрд. Тобто ми ще запасаємося наперед і в наступному році, я думаю, що за весь рік допомоги ми отримаємо $35 млрд. Можливо з МВФ, можливо і без", - сказав Ярослав Железняк.

Народний депутат України переконаний, що світ підтримуватиме економіку України аж до перемоги над Російською Федерацією.

"Як я говорив багато разів, якщо ми думаємо, що світ втомиться і не знайде гроші, повірте, невеликі для світової економіки (це менше ніж США витрачають на підтримку своїх виробництв напівпровідників), то ні, знайде. Світ буде нас підтримувати також і з економічної частини, і ми перейдемо спокійно і цей рік, і наступні, і скільки буде потрібно для нашої перемоги", - додав він.

Як повідомлялося, міністерство оборони США 28 вересня оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні.

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