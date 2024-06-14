Підводний човен США зайшов у затоку Гуантанамо на Кубі, куди РФ завела свої військові кораблі

Про це повідомляє abcnews з посиланням на південне командування США.

Підводний човен USS Helena зайшов у води поблизу американської бази на Кубі лише через день після російських військово-морських кораблів, які увійшли в Гаванську затоку.

"Зупинка є частиною "звичайного відвідування порту", ​​коли підводний човен проходить через регіон Південного командування", - зазначили американські військові.

Інші кораблі США також стежили за російськими навчаннями, які, за словами представників Пентагону, не становлять загрози для Сполучених Штатів.

"Це не сюрприз. Ми бачили, як вони заходили в порти такого типу раніше. Ми, звичайно, сприймаємо це серйозно, але ці навчання не становлять загрози для Сполучених Штатів", – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона сказала, що не буде несподіванкою побачити більше активності Росії навколо Штатів під час таких глобальних навчань.

Навчання проводяться в міжнародних водах, і офіційні особи США очікують, що російські кораблі залишаться в регіоні протягом літа і, можливо, також зупиняться у Венесуелі.