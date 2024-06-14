Підводний човен США зайшов у затоку Гуантанамо на Кубі, куди РФ завела свої військові кораблі
13 червня американський атомний швидкісний підводний човен USS Helena зайшов у затоку Гуантанамо на Кубі, куди РФ завела свої військові кораблі для навчань
Про це повідомляє abcnews з посиланням на південне командування США.
Підводний човен USS Helena зайшов у води поблизу американської бази на Кубі лише через день після російських військово-морських кораблів, які увійшли в Гаванську затоку.
"Зупинка є частиною "звичайного відвідування порту", коли підводний човен проходить через регіон Південного командування", - зазначили американські військові.
Інші кораблі США також стежили за російськими навчаннями, які, за словами представників Пентагону, не становлять загрози для Сполучених Штатів.
"Це не сюрприз. Ми бачили, як вони заходили в порти такого типу раніше. Ми, звичайно, сприймаємо це серйозно, але ці навчання не становлять загрози для Сполучених Штатів", – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона сказала, що не буде несподіванкою побачити більше активності Росії навколо Штатів під час таких глобальних навчань.
Навчання проводяться в міжнародних водах, і офіційні особи США очікують, що російські кораблі залишаться в регіоні протягом літа і, можливо, також зупиняться у Венесуелі.
- 7 червня стало відомо, що Російська Федерація відправила свої військові кораблі на Кубу для проведення навчань. Вони мають прибути до Гавани наступного тижня. Сполучені Штати стежать за ситуацією.
- Російські військово-морські кораблі 12 червня увійшли в порт Гавани, столиці Куби. У США й Кубі запевняють, що такий маневр не має воєнної мети. Водночас 13 червня Штати відправили на Кубу підводний човен.
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