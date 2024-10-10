Пілот пасажирського літака, який прямував зі США до Туреччини, помер під час рейсу
Пілоту пасажирського літака Turkish Airlines стало погано під час польоту: екіпаж вирішив здійснити екстрену посадку, але він помер до приземлення
Про це інформує BBC.
Вказано, що 59-річний капітан Ільчехін Пехліван втратив свідомість, коли літак перебував у повітрі. Управління літаком на себе взяли другий пілот і пілот допомоги.
Екіпаж намагався надати першу допомогу капітану, але зусилля виявилися безуспішними. Відтак, екіпаж літака вирішив здійснити екстрену посадку, але він помер ще до приземлення.
Причина смерті пілота наразі невідома. Як повідомили в авіакомпанії, він на початку березня пройшов регулярний медичний огляд, який не виявив жодних проблем зі здоров'ям, які б могли б вплинути на його роботу.
Асоціація авіадиспетчерів Туреччини TATCA заявила, що він багато років служив авіаційній спільноті, і висловила співчуття його родині, друзям і колегам.
- Раніше в аеропорту турецького Стамбула пасажирський Boeing 777-300 авіакомпанії Turkish Airlines, який готувався виконати рейс до Афін, був змушений перервати зліт через кота, який втік від одного з пасажирів і почав ходити по салону.
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