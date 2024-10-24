Південна Корея може розглянути поставки зброї Україні залежно від масштабів співпраці РФ і КНДР, - президент Сок Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про можливість розгляду надання зброї Україні залежно від рівня військового співробітництва Росії та КНДР
Таку заяву Сок Йоль зробив після саміту з польським президентом Анджеєм Дудою в Сеулі, передає Yonhap.
Південнокорейський лідер пообіцяв, що держава "не сидітиме склавши руки" у відповідь на відправку військ із КНДР до РФ.
"Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україні, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглядати можливість вжиття необхідних заходів для безпеки Корейського півострова", - заявив Сок Йоль.
Також він додав, що Сеул дотримувався принципу не постачати безпосередньо смертоносну зброю, однак країна може "розглянути це більш гнучко залежно від військової діяльності Північної Кореї".
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"Республіка Корея ніколи не буде сидіти склавши руки через це і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військового співробітництва Північної Кореї та Росії", - запевнив президент.
Зазначено, що під час саміту Сок Йоль та Дуда засудили відправлення Пхеньяном військових до РФ, охарактеризувавши це як "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН" та провокацію, що загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи.
- 22 жовтня повідомлялось, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.
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