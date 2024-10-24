Південна Корея може розглянути поставки зброї Україні залежно від масштабів співпраці РФ і КНДР, - президент Сок Йоль

Таку заяву Сок Йоль зробив після саміту з польським президентом Анджеєм Дудою в Сеулі, передає Yonhap.

Південнокорейський лідер пообіцяв, що держава "не сидітиме склавши руки" у відповідь на відправку військ із КНДР до РФ.

"Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україні, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглядати можливість вжиття необхідних заходів для безпеки Корейського півострова", - заявив Сок Йоль.

Також він додав, що Сеул дотримувався принципу не постачати безпосередньо смертоносну зброю, однак країна може "розглянути це більш гнучко залежно від військової діяльності Північної Кореї".

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"Республіка Корея ніколи не буде сидіти склавши руки через це і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військового співробітництва Північної Кореї та Росії", - запевнив президент.

Зазначено, що під час саміту Сок Йоль та Дуда засудили відправлення Пхеньяном військових до РФ, охарактеризувавши це як "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН" та провокацію, що загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи.