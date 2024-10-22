Південна Корея переглядає співпрацю з Україною щодо постачання зброї для наступу й оборони. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Виокремлю лише окремі напрямки на лінії фронту, які вважаю найбільш гарячими, це насамперед Покровський і Курахівський. Динаміка на Покровському напрямку визначається бойовими діями навколо Селидового. Тут ворог здійснює фронтальні атаки на місто і намагається перерізати сполучення до цього населеного пункту, зокрема, до дороги Селидове - Покровськ. А також пробує пробиватися на Вишневе, щоб перерізати ще одну лінію забезпечення Селидового. Там зараз перебуває 15-та бригада Національної гвардії "Кара-Даг", тривають складні бойові дії.





Карта Покровськ Мирноград жовтень 22.10.24

Вчора, 21 жовтня, були повідомлення, що лише на одному напрямку під Селидовим було знищено 273 окупанти. Тобто половина вбиті, половина поранені, але це шалені показники для російських наступальних сил, хоча ворог і далі намагається використовувати артилерію, авіацію і свою звичну тактику.

Також згадаємо про Курахівський напрямок, тому що після захоплення Вугледару ворог здійснив певне перегрупування сил. Зараз вся ділянка фронту, починаючи від Золотої Ниви й до Курахівки, під тиском противника.





Карта Курахове жовтень 22.10.24

На мапі бачимо напрямки на Катеринівку, Костянтинівку, Максимільянівку і далі, де ворог використовує бронетехніку. Ми неодноразово показували, як знищує ворожі бронеколони 46-та Окрема аеромобільна бригада, 79-та Окрема десантно-штурмова бригада. А сьогодні, 22 жовтня, відео показала 33-тя Окрема механізована бригада, яка тримає ділянку між цими двома бригадами. Там досить ефективно діє український танк Leopard 2А4, який здійснює з засідки обстріли російської наступальної бронетехніки.

Російська бронетехніка вибухає. Бачимо, що наш танк ефективно маневрує, тобто показники закордонної техніки досить ефективні для боротьби з російською "бронею". Але, коли я дивлюсь на такі відео і бачу один наш танк, серце обливається кров'ю, оскільки вважаю, що це дуже небезпечні дії одним танком. Але, напевно, наші військові знають і оцінюють ці ризики на полі бою.

Якщо вже заговорили про танки, то ще одне цікаве відео з'явилося від 47-ї Окремої механізованої бригади, яка діє на Курському напрямку. Це відео демонструє можливості наших Abrams і Bradley, які застосовує 47-ма бригада для знищення противника.

Це ділянка в зоні Новоіванівки, і той напрямок, про який росіяни стверджували, що вони вже там перебувають і панують. Але насправді це відео підтверджує, що противника там немає або там "сіра зона". Новоіванівка розташована за трасою Кореневе - Суджа, і ця ділянка є однією з найгарячіших в порівнянні з іншими напрямками.





Карта Курськ жовтень 22.10.24

Чому зараз важливе використання бронетехніки та гусеничної техніки? Тому що, коли починаються дощі, колісна техніка має певні вади, і на перший план виходить гусенична техніка – БМП та танки. Це демонструє 47-ма бригада, показуючи, наскільки ефективно цю закордонну техніку можна використовувати проти противника.

Реакція Південної Кореї на військових КНДР на фронті

А в цей час РФ зробила ставку на живу силу, зокрема, на закордонну живу силу Північної Кореї. Обіцяють, що незабаром певна кількість тисяч північнокорейських військових з'явиться на лінії фронту. Це стало суттєвим поштовхом для Південної Кореї переглянути свої плани щодо взаємодії з Україною. Сьогодні низка південнокорейських урядових і неурядових видань повідомили, що керівництво цієї країни переглядає перспективи співпраці з Україною з метою оцінити й здійснити постачання зброї для наступу й оборони.

Ми знаємо, що ОПК Південної Кореї - самодостатній. Ця країна виготовляє все, починаючи від балістичних ракет, літаків, танків, гармат, боєприпасів, і при цьому достатньо гарної якості. Часом, за окремими зразками, коли говоримо про оперативно-тактичні ракети, системи, які аналогічні HIMARS, то на певних ринках вони конкурують з американською зброєю. Зокрема, Польща закуповує значну кількість саме південнокорейських озброєнь для оснащення своєї армії.

Але що потрібно насамперед Україні й що є у Південної Кореї, якщо не говорити про далекобійні озброєння? Думаю, що з далекобійними озброєннями буде непросто, але у Південній Кореї є значні запаси боєприпасів. Зокрема, коли ми говоримо про калібр 105 мм, у них близько 3 млн боєприпасів до гармат 105 мм, які були раніше накопичені, а зараз не використовуються. І це те, що може бути передано Україні.

Ще одна цікава та важлива історія - Південна Корея має значну кількість радянської техніки. Свого часу Росія розраховувалася за борги з Південною Кореєю зброєю, тому там є танки Т-80, а також значна кількість БМП різних типів. Тобто це те, що може бути передано Україні.

ОПК України

Звісно, ми говоримо про закордонну зброю, але маємо робити ставку на власний оборонно-промисловий комплекс. Зараз поговоримо, чи справді наша оборонна промисловість працює в максимально напруженому темпі, як того вимагають наші реалії та війна.

Ігор Фоменко, генеральний директор Федерації роботодавців України Defence, заступник міністра економіки України (2022-2024), розповів, що на сьогодні завантаження виробничих спроможностей у вітчизняному ОПК становить близько 40%. Є підприємства, які завантажені на 100%, а є підприємства, що перебувають у стані простою. Основна причина – відсутність фінансового ресурсу, щоб викуповувати озброєння, яке виготовляє українське ОПК. Є на сьогодні три пріоритети в галузі. Перший – довгострокове планування, бо технологічний цикл від 6-9 місяців і навіть більше по деяких складних видах озброєння, тому надважливо мати трирічні контракти для планування необхідних ресурсів. Зараз пішла тенденція, що будуть укладати трирічні контракти. Другий – завантаженість по галузі 40% та питання щодо відсутності фінансового ресурсу. Якщо перераховувати у гроші, то в нас $10 млрд виробничих спроможностей не завантажені. Третій – доступність до пільгового кредитування. У державі діє програма доступних кредитів "5-7-9" для всіх, крім сектору ОПК.

Гендиректор ФРУ Defence зауважив, що 18 вересня Верховна Рада прийняла відповідні зміни у бюджет 2024 року, які президент підписав. Тому є сподівання, що на найближчому засіданні уряду порядок компенсації відсотків для банків, а також зміни до постанови про портфельні гарантії будуть прийняті, що дасть можливість підприємствам отримувати на розвиток та на обігові кошти фінансовий ресурс під 5%. Це дозволить формувати закупівельну кампанію та знизить ціну для кінцевого користувача, Сил безпеки та оборони України.

Ексміністр економіки пояснив, що змінами до держбюджету внесено на 2024 рік 263 млн грн, це десь 2,5-3 млрд грн сума кредитного ресурсу, що треба використати саме у цьому році. Важливо, щоб уряд прийняв відповідні нормативно-правові акти й бізнес встиг скористатися цією програмою. На наступний рік передбачено 2,5 млрд грн – це в 10 разів більше. Орієнтовно 25-30 млрд грн буде кредитного ресурсу для пільгового кредитування. Звісно, цього мало, але, розуміючи, що грошей не вистачає, з державного бюджету буде компенсація цієї процентної ставки. Тому це є непоганим рішенням. Будемо сподіватися, що з кожним роком така сума в бюджеті держави буде тільки збільшуватися.

Фоменко вважає, що держава має бути впевнена в своєму контролі деяких підгалузей ОПК з погляду витоку критичних технологій або ключових компетенцій. Однак майбутнє - за приватним бізнесом, але держава має контролювати технології, які будуть після війни конкурувати на світовому ринку. Якщо подивитися на сферу безпілотних систем, то скільки державних підприємств розробило БПЛА, а скільки приватний бізнес. Можна до 10 нарахувати з держпідприємств, але сотні й сотні у підприємств приватного сектору, бо вони більш гнучкі, швидкі щодо прийняття рішень. Тому на сьогодні державне та приватне партнерство – непогана історія, але цей баланс має бути витриманий.