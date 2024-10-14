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Огляд

Як Україна розвиває свою оборонну промисловість та нові підходи до порятунку життя в небезпечних зонах від британців. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня

Ірина Запотічна
14 жовтня, 2024 понедiлок
10:29
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – зовнішні вливання у збройовий сектор України та прості способи для тих, хто перебуває в небезпечних зонах, швидко виготовляти складне медичне обладнання

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 жовтня.

Оскільки Європа не в змозі постачати всю необхідну зброю та боєприпаси, ЄС інвестує у збройну промисловість України

Фото: Ліонель Бонавентура/AFP/Getty Images

"Я думаю, що є усвідомлення того, що Європа не здатна виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіше, щоб українці зробили це самі", — сказав європейський дипломат на умовах анонімності виданню The Washington Post.

Європейські лідери активізували оборонне співробітництво з Україною та прагнули підтримувати фінансування допомоги в умовах важкої війни, оскільки вони готуються до можливості другого президентства Трампа, зменшення підтримки США та втоми суспільства в деяких із їхніх власних країн.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього року на збройову промисловість країни виділено близько 4 мільярдів доларів. Однак, оборонний сектор України має можливості виробляти значно більше — приблизно на 10-12 мільярдів доларів, заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Гроші, які надходять в український ОПК, незабаром можуть різко зрости, додав ще один чиновник. Він також додав, що є низка країн, які близькі до того, щоб оголосити про майбутнє використання того самого механізму, або інвестувати самі, або просити Данію інвестувати свої гроші.

Однак, навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії, одного з провідних світових виробників зброї.

Попри те, деякі сектори оборони вже переживають масштабне зростання. За словами Зеленського, Україна має намір виготовити близько 1,5 мільйона безпілотників цього року і має можливості виготовити ще 2,5 мільйона — це галузь, якої до війни практично не існувало. Нідерланди також оголосили, що інвестують 440 мільйонів доларів у розробку сучасних безпілотників для України.

Україна вже підписала початкові контракти з такими великими оборонними гравцями, як німецька Rheinmetall і франко-німецька збройова група KNDS, яка минулого тижня відкрила офіс у Києві. KNDS є однією з кількох західних фірм, які уклали контракт з українською промисловістю на виробництво 155-міліметрових снарядів за стандартом НАТО, які вкрай необхідні на передовій, і які зараз виробляє Україна сама, але в невеликих кількостях.

Умєров звернувся до міжнародних керівників збройової промисловості, які зібралися на конференції, із прямим закликом інвестувати в країну.

"Ми будемо дуже раді створювати з вами спільні підприємства, інвестувати разом з вами, тому що ми хочемо стати … партнерами та союзниками вільного світу", - заявив він.

Прості способи для тих, хто перебуває в небезпечних зонах, швидко виготовляти складне медичне обладнання

Фото: Професор Ентоні Булл, ліворуч, і доктор Мехді Саїді /Соня Хорсман/The Observer

У The Guardian пишуть, що вторгнення Росії в Україну, яке призвело до сотень тисяч жертв, стало однією з причин, що зіграла вирішальну роль у зусиллях британських вчених розробити технологію, яка могла б змінити лікування людей, які отримали травми під час війни чи катастроф.

Таким чином у Британії професор Булл і його колега доктор Мехді Саїді мали на меті радикально новий підхід до проблеми – шляхом пошуку простих способів виготовлення складних медичних пристроїв для допомоги людям із катастрофічними травмами, спричиненими стихійними лихами чи війною.

 Замість того, щоб покладатися на пристрої, що надходять із розвинутих країн, набори інструментів і посібники можна створити та розповсюдити серед місцевих жителів, щоб вони могли виготовляти власні пристрої в гаражах або на заводах, використовуючи звичайне обладнання.

"Ми зосередилися на пристроях, відомих як зовнішні фіксатори. Вони використовуються, коли вогнепальний постріл, вибух міни або обвалена будівля розривають кістки ноги чи руки людини. Тримаючи шматки роздробленої кістки разом, глибокі рани на тілі пораненої людини отримують шанс відновитися, а їхні кінцівки можна врятувати".

Це не робиться шляхом введення металевого стрижня в кінцівку, оскільки це може спровокувати серйозні інфекції. Натомість він тримається назовні та прикріплюється до кістки за допомогою шпильок, які просовують через руку чи ногу людини.

Журналісти пишуть, що випробували ці інструменти в Україні. У перші кілька днів війни 150 із них були задіяні, і вони допоможуть запобігти пораненим людям від втрати ніг чи рук

"Нам терміново зателефонували місцеві лікарі, які відчайдушно потребували допомоги, і ми змогли скерувати їх на наш вебсайт, де були інструкції щодо виготовлення фіксаторів". 

Відтоді було створено набір інструментів для виготовлення фіксаторів, і вони випробовуються в Кенії та Руанді з метою вдосконалення технології, яка готова до використання будь-де після землетрусів чи воєн.

Теги:
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зброя
Європа
Війна з Росією
вибори у США
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зброя для України
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