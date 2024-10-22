"Новий дедлайн": Кремль наказав своїм військам до 1 лютого повернути повний контроль над Курщиною, - ЗМІ

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Також, посилаючись на джерела у Силах оборони, видання пише, що до 25 лютого у Кремлі хочуть створити так звану буферну зону по інший бік кордону - на території України.

Зазначається, що згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня. Хоча їм не вдалося вкластись у ці терміни, проте деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів вони все ж там досягли.

За даними видання, зараз Москва акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.

Водночас у матеріалі наголошується, що оборона ЗСУ наразі не обвалена, однак і шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі.

Зокрема, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції військових частин та підрозділів, які діють на Сумщині та в Курській області РФ і повідомив, що там ситуація залишається під контролем Сил оборони.



