"Новий дедлайн": Кремль наказав своїм військам до 1 лютого повернути повний контроль над Курщиною, - ЗМІ
Російська влада відтермінувала наказ своїм військам повернути під повний контроль Курську область. До 15 жовтня не встигли, тож встановили новий дедлайн - до 1 лютого 2025 року
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Також, посилаючись на джерела у Силах оборони, видання пише, що до 25 лютого у Кремлі хочуть створити так звану буферну зону по інший бік кордону - на території України.
Зазначається, що згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня. Хоча їм не вдалося вкластись у ці терміни, проте деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів вони все ж там досягли.
За даними видання, зараз Москва акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.
Водночас у матеріалі наголошується, що оборона ЗСУ наразі не обвалена, однак і шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі.
- Зокрема, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції військових частин та підрозділів, які діють на Сумщині та в Курській області РФ і повідомив, що там ситуація залишається під контролем Сил оборони.
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