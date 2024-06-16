Поблизу Лос-Анджелеса триває масштабна лісова пожежа, евакуйовано 1200 людей

Про це інформує Associated Press.

За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та пожежної охорони, пожежа, що отримала назву "Пост-Файр", спалахнула 15 червня близько 13:45 й вже охопила 14,5 квадратних кілометрів поблизу автомагістралі Interstate 5 в Гормані, приблизно в 100 кілометрах на північний захід від Лос-Анджелеса.

Влада штату Каліфорнія евакуювала 1200 людей із зони відпочинку "Голодна долина" в Гормані, а сама "Долина" і водосховище "Піраміда Лейк" були закриті через загрозу пожежі.

У держдепартаменті штату повідомили, що вогонь рухався на південний схід до озера Піраміди, екіпажі вибудовували протипожежні лінії по периметру, в той час, як літаки працювали в умовах обмеженої видимості, щоб зупинити просування вогню.