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Поблизу Лос-Анджелеса триває масштабна лісова пожежа, евакуйовано 1200 людей

16 червня, 2024 неділя
18:04
Світ Пожежа, штат Каліфорнія, США, 16 червня 2024 р.

У суботу, 15 червня, в окрузі Лос-Анджелеса спалахнула масштабна лісова пожежа, яка охопила 14,5 км кв. території поблизу великої автомагістралі. Влада евакуювала 1200 людей

Зміст

Про це інформує Associated Press.

За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та пожежної охорони, пожежа, що отримала назву "Пост-Файр", спалахнула 15 червня близько 13:45 й вже охопила 14,5 квадратних кілометрів поблизу автомагістралі Interstate 5 в Гормані, приблизно в 100 кілометрах на північний захід від Лос-Анджелеса.

Влада штату Каліфорнія евакуювала 1200 людей із зони відпочинку "Голодна долина" в Гормані, а сама "Долина" і водосховище "Піраміда Лейк" були закриті через загрозу пожежі.

У держдепартаменті штату повідомили, що вогонь рухався на південний схід до озера Піраміди, екіпажі вибудовували протипожежні лінії по периметру, в той час, як літаки працювали в умовах обмеженої видимості, щоб зупинити просування вогню.

  • 11 червня повідомлялось, що від початку 2024 року на території тимчасово окупованої Луганської області численні пожежі призвели до знищення майже 7 тисяч гектарів лісових масивів.
Теги:
Каліфорнія
США
лісові пожежі
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