Поблизу приватної резиденції Нетаньягу в Кейсарії було запущено кілька сигнальних ракет: підозрюваних затримали

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, серед затриманих і старший офіцер військового резерву.

За словами адвоката Гонен Бен Іцхака, трьом затриманим не дали зустрітися зі своїми захисниками.

Відео, оприлюднені в соціальних мережах, свідчать про те, що ракети були запущені в повітря, а не в бік будівлі. Одна з ракет не спрацювала і впала на землю, продовжуючи горіти.

В органах безпеки зазначили, що в момент інциденту Нетаньягу з родиною не було вдома.

Про постраждалих внаслідок запуску сигнальних ракет не повідомляється.