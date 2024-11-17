Поблизу приватної резиденції Нетаньягу в Кейсарії було запущено кілька сигнальних ракет: підозрюваних затримали
У ніч на неділю, 17 листопада, троє учасників антиурядових протестів прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Кейсарії. Їх затримали
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, серед затриманих і старший офіцер військового резерву.
За словами адвоката Гонен Бен Іцхака, трьом затриманим не дали зустрітися зі своїми захисниками.
Відео, оприлюднені в соціальних мережах, свідчать про те, що ракети були запущені в повітря, а не в бік будівлі. Одна з ракет не спрацювала і впала на землю, продовжуючи горіти.
В органах безпеки зазначили, що в момент інциденту Нетаньягу з родиною не було вдома.
Про постраждалих внаслідок запуску сигнальних ракет не повідомляється.
- Вранці суботи, 19 жовтня, безпілотник "Хезболли", запущений з території Лівану, влучив у резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Кейсарії на узбережжі Середземного моря.
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