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Поблизу приватної резиденції Нетаньягу в Кейсарії було запущено кілька сигнальних ракет: підозрюваних затримали

Марія Науменко
17 листопада, 2024 неділя
12:40
Світ ізраїль обстріл

У ніч на неділю, 17 листопада, троє учасників антиурядових протестів прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Кейсарії. Їх затримали

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, серед затриманих і старший офіцер військового резерву.

За словами адвоката Гонен Бен Іцхака, трьом затриманим не дали зустрітися зі своїми захисниками.

Відео, оприлюднені в соціальних мережах, свідчать про те, що ракети були запущені в повітря, а не в бік будівлі. Одна з ракет не спрацювала і впала на землю, продовжуючи горіти.

В органах безпеки зазначили, що в момент інциденту Нетаньягу з родиною не було вдома. 

Про постраждалих внаслідок запуску сигнальних ракет не повідомляється.

  • Вранці суботи, 19 жовтня, безпілотник "Хезболли", запущений з території Лівану, влучив у резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Кейсарії на узбережжі Середземного моря.
Теги:
Новини
політика
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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