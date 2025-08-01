"Почалася підготовка до посилення позиції США": Чалий про ультиматум Трампа

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Перш за все, коли говорилось про 50 днів, то була оцінка, яка базувалась на реальних фактах, що Путін в перемовинах з Трампом говорив про два місяці, 60 днів, для того, щоб він міг і надалі просуватись, зокрема на землі, в Донецькій області й далі. Говорили, що Трамп фактично дав додатковий час Путіну, так це виглядало. Але відбулася зміна ситуації, тобто, по-перше, критика була почута, а друге – абсолютно зрозуміло, що навіть через цих 50 днів не буде жодних змін", - зауважив дипломат.

На його думку, головна причина цих змін - це зустріч в Європі та перемовини з Китаєм. Відомо, що Сі Цзіньпін запросив до Китаю Трампа, а також там хоче бачити й Путіна.

"Трампу їхати в даних умовах на таку зустріч - повністю вбити своє реноме. Я думаю, що він навряд чи поїде туди, але принаймні зараз почалася підготовка до підсилення саме американської позиції. Але майте на увазі, що сьогодні така заява, завтра може бути інша. Треба дивитись не на заяви, а на факти, які грають на користь зміни підходу", - зазначив Чалий.

