Трамп хоче укласти угоду про припинення війни РФ проти України до 8 серпня, - дипломат США в ООН
Президент США Дональд Трамп прагне, аби угода про припинення російської війни проти України була укладена до 8 серпня
Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі в Раді ООН, цитує Reuters.
"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", – сказав він.
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- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії "декоративним ультиматумом".
- 29 липня президент Сполучених Штатів заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів.
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