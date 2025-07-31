Трамп хоче укласти угоду про припинення війни РФ проти України до 8 серпня, - дипломат США в ООН

Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі в Раді ООН, цитує Reuters.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", – сказав він.

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