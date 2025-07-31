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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трамп хоче укласти угоду про припинення війни РФ проти України до 8 серпня, - дипломат США в ООН

Трамп хоче укласти угоду про припинення війни РФ проти України до 8 серпня, - дипломат США в ООН

Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
18:32
Війна з Росією Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп прагне, аби угода про припинення російської війни проти України була укладена до 8 серпня

Зміст

Про це заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі в Раді ООН, цитує Reuters.

"І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", – сказав він. 

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  • 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
  • Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії "декоративним ультиматумом"
  • 29 липня президент Сполучених Штатів заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ООН
Дональд Трамп
США
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2025, четвер
31 липня
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