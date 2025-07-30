"Трамп змінив вектор і це змушує Кремль хвилюватися": Довгополий про новий дедлайн для Путіна

Таку думку висловив кандидат історичних наук, американіст, співробітник ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий в етері Еспресо.

"Мені здається, що в Кремлі дуже напружились. Це дуже серйозний сигнал. То вони думали, що вони так між краплинок дощу зможуть пройти - не вийшло. Трамп зайняв позицію. От те, що він скоротив термін, це серйозно вказує, що він встає, принаймні встає, ще не став, може, ще не на 100%, але стає на бік України. І до цього американці працюють. Помножте оцю заяву, ультиматум з тим, що останні три місяці розмовляли, що будуть висилати українців з Америки, наших тут 200 тисяч в Америці. Але вчора була заява, що ні, українці можуть перебувати, з Білого дому, що українці можуть перебувати в Америці аж до кінця війни, коли б цей кінець не відбувся. На фоні того, що від з еміграцією в Америці, це сигнал", - сказав він.

Дмитро Довгополий зауважив, що, можливо, у великій політиці цей сигнал нічого не означає, але якщо взяти сукупність факторів, це сигнал, що змінився вектор: "Що вектор спочатку був у бік Росії, потім вектор був: "Це не наша війна", а зараз вектор був: "Я роздратований". І це змушує Кремль хвилюватися".

"Те, що Пєсков каже, що "Ми зберігаємо свободу вибору", це не Пєсков каже, над цим формулюванням билися, я вас можу запевнити, билися кілька днів. І бився головним чином такий собі Дмитро Ушаков, колишній посол Росії в Сполучених Штатах, зараз головний помічник Путіна із зовнішньої політики, бо власне, що вони намагалися з цим сказати? Що "Ми зберігаємо свободу вибору і ми можемо повернути і так, і так, і що ви нас не залякаєте". М'яко вони відхилили американський ультиматум, але при цьому залишили собі свободу щось зробити, ну, наприклад, запросити телефонну розмову з Трампом і запросити нову розмову і зустріч віч-на-віч. Оце може бути. Виграти час. Це вони можуть зробити. Але те, що вони поставилися дуже серйозно до того, що Трамп взяв бік України, принаймні станом на сьогодні, тут жодного сумніву в мене нема", - зазначив американіст.