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Ексклюзив

Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий

26 січня, 2024 п'ятниця
23:33
Світ Північна Корея

Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), вважає, що КНДР готується до війни з Південною Кореєю, а територію України використовує як полігон для удосконалення своїх ракет

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ще минулого року були підписані угоди США з Південною Кореєю про додаткові дії та розміщення американських можливостей реагування на південнокорейській території. Насправді Південна Корея готується до можливого протистояння. Скажу таку річ, на мій погляд, сьогоднішні військові події показали, що війна на суходолі, для таких країн як Росія та Північна Корея, має свої привабливі сторони, тому що в умовах, коли ти не тягаєшся технологічно, можеш перевести війну у війну минулого століття. Тому, поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, то більш реалістичним є зіткнення двох Корей", - зауважив Валерій Чалий.

На його думку, Північна Корея також має певні ліміти виділення зброї з запасів, хоча за підтвердженням США КНДР вже дала Росії величезні свої запаси в обмін на технології.

"На сьогодні керівництво КНДР базується на виключно мілітаристському концепті. Влада північнокорейського диктатора збільшується. Тому у Північній Кореї будуть більш войовничо робити заяви. Нещодавно у КНДР демонстративно знесли монумент можливого об'єднання Корей, також внесли зміни, що тепер мешканці Південної Кореї – не співвітчизники, а вороги. Очевидно, це підвищення ворожої риторики, яке може призвести до реального зіткнення", - зазначив дипломат.

Чалий додав щодо застосування РФ північнокорейських ракет на території України, то КНДР використовує це як полігон, аби підготуватися до удосконалення цієї зброї на своєму театрі військових дій. Північна Корея готується до війни.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відреагував. 
  • Також Кім Чен Ин зробив низку заяв, які вказують на його бажання і готовність почати війну з Південною Кореєю, проте у нього є принаймні одна причина, щоб не занурюватися в конфлікт
Теги:
Україна
КНДР
зброя
Валерій Чалий
Технології
Південна Корея
Тайвань
Війна з Росією
США
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