"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
Мальдіви запровадили з 1 листопада заборону на куріння для осіб, хто народився після січня 2007 року, ставши першою країною з "генераційною забороною" на тютюн
Про це повідомляє The Guardian.
Міністерство охорони здоров’я Мальдів зазначило, що рішення ініційоване президентом Мохамедом Муйззу на початку цього року і яке набрало чинності 1 листопада, має на меті "захистити громадське здоров’я та сприяти формуванню покоління без тютюну".
"Відповідно до нового положення, особам, народженим 1 січня 2007 року і пізніше, заборонено купувати, використовувати або їм продавати тютюнові вироби на території Мальдів", - підкреслили у міністерстві.
Зазначається, що заборона стосується всіх видів тютюну, а продавці зобов’язані перевіряти вік перед продажем. Обмеження також поширюється на туристів, які відвідують країну.
Читайте також: В Україні підлітки стали менше курити сигарети, але масово вживають "електронки", - МОЗ
Окрім цього Мальдіви підтримують повну заборону на імпорт, продаж, поширення, володіння та використання електронних сигарет і вейпів до всіх осіб незалежно від віку.
Ті, хто продає тютюнові вироби особам, які не досягли потрібного віку, отримують штраф $3 200, а за користування вейпами передбачено $320.
Повідомляється, що схожа "генераційна заборона" у Великій Британії поки ще розглядається законодавцями, тоді як Нова Зеландія, яка першою запровадила такий закон проти куріння, скасувала його в листопаді 2023 року менш ніж за рік.
- Бельгія стала першою країною в Євросоюзі, яка з 1 січня 2025 року заборонила продавати одноразові електронні сигарети з міркувань безпеки здоров’я населення та навколишнього середовища.
