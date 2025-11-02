"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство охорони здоров’я Мальдів зазначило, що рішення ініційоване президентом Мохамедом Муйззу на початку цього року і яке набрало чинності 1 листопада, має на меті "захистити громадське здоров’я та сприяти формуванню покоління без тютюну".

"Відповідно до нового положення, особам, народженим 1 січня 2007 року і пізніше, заборонено купувати, використовувати або їм продавати тютюнові вироби на території Мальдів", - підкреслили у міністерстві.

Зазначається, що заборона стосується всіх видів тютюну, а продавці зобов’язані перевіряти вік перед продажем. Обмеження також поширюється на туристів, які відвідують країну.

Окрім цього Мальдіви підтримують повну заборону на імпорт, продаж, поширення, володіння та використання електронних сигарет і вейпів до всіх осіб незалежно від віку.

Ті, хто продає тютюнові вироби особам, які не досягли потрібного віку, отримують штраф $3 200, а за користування вейпами передбачено $320.

Повідомляється, що схожа "генераційна заборона" у Великій Британії поки ще розглядається законодавцями, тоді як Нова Зеландія, яка першою запровадила такий закон проти куріння, скасувала його в листопаді 2023 року менш ніж за рік.