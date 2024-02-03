Покращення економіки США підірве передвиборчий план Трампа, - Politico

Про це пише Politico.

"Надзвичайна серія хороших економічних новин завадила початковим планам кампанії Трампа зобразити президента Джо Байдена як катастрофу для економіки. Тепер лідер Республіканської партії шукає нові способи атакувати дедалі надійнішу історію адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше Байден постійно отримував низькі оцінки щодо свого управління економікою, проте зараз навіть близькі союзники Трампа вважають, що стає все важче розповідати виборцям похмуру історію про економіку.

"Ви не можете звинувачувати президента, коли політика йде не так, а потім говорити, що він не несе відповідальності, якщо все йде правильно", - сказав Стівен Мур, старший науковий співробітник Фонду "Спадщина" та економіст FreedomWorks, близький до кампанії Трампа.