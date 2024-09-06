За версією ЦПД при РНБО України, 6 вересня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Письменниця Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в X написала: "Тим часом в Україні все страшніше й страшніше. Чим більше землі та військ Україна втрачає, тим більше Київ і Вашингтон прагнуть до ескалації проти ядерної наддержави до раніше немислимих рівнів".

Спростування: Письменниця використовує вислів "страшніше й страшніше", що створює емоційний тиск на аудиторію. Такі риторичні прийоми є типовими для дезінформації, оскільки вони мають на меті вплинути на емоційний стан людей, а не на об'єктивне сприйняття ситуації. Твердження, що "Київ і Вашингтон прагнуть до ескалації проти ядерної наддержави", не враховує справжніх дипломатичних і військових дій України та її міжнародних партнерів. Підтримка України спрямована на захист суверенітету й територіальної цілісності, а не на провокування ескалації конфлікту з РФ.

Маніпуляція: Журналіст Александр Меркуріс в інтерв’ю на YouTube-каналі The Duran заявив: "Протягом найближчих кількох тижнів, коли Покровськ, Селидове, Українськ, Курахове, Часів Яр та інші населені пункти впадуть, ми побачимо, як через тиск з боку США та решти світу маятник в Україні знову повернеться у бік переговорів".

Спростування: Подібні заяви спрямовані на формування відчуття неминучої поразки, що є типовим інструментом маніпуляції для зниження морального духу української та міжнародної громадськості, а також поширення песимізму щодо військових перспектив України.