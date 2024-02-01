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Politico назвало двох політиків ЄС, які переконали Орбана розблокувати допомогу Україні

1 лютого, 2024 четвер
22:19
Світ Віктор Орбан

Італійська прем'єр-міністрка Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Віктора Орбана не блокувати фінансової допомоги Україні

Про це стало відомо Politico від джерел, знайомих із ходом переговорів.

За інформацією співрозмовника видання в оточенні Мелоні, вона ще кілька місяців тому – тобто до саміту ЄС у грудні – почала налагоджувати контакти з оточенням Орбана, а в середу, напередодні зустрічі 1 лютого, делегації допізна працювали для пошуку компромісу.

Цього тижня прем’єрка Італії також говорила з прем’єром Угорщини телефоном, провела годинну зустріч у Брюсселі перед самітом і знову – вранці 1 лютого перед початком засідання Європейської ради.

"Вона кілька разів намагалася бути мостом, і складається враження, що цього разу це спрацювало", – сказав Politico один із дипломатів ЄС.

Свою роль у переконуванні Орбана зіграв і Макрон, який активно спілкувався з ним в останні тижні, а під час особистої зустрічі у січні  попросив угорського прем’єра поділитися своїм баченням того, як краще інтегрувати східні країни ЄС.

"Він ніколи не хотів протистояти Орбану, а навпаки, хотів залучити його на свій бік. Це підхід, який сьогодні приносить свої плоди", – сказав Politico співрозмовник із оточення французького президента.

Ці дії дозволили голові Євроради Шарлю Мішелю дуже швидко оголосити про домовленість лідерів ЄС щодо 50 мільярдів євро для України – без фактичного детального обговорення всі присутні погодились із планом, який передбачав незначні поступки Угорщині.

  • Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
  • Перед початком саміту ЄС у Брюсселі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз втомився не від України, а від прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
  • Після засідання очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася поступок на свою користь. Орбан після паузи спробував видати це за свою перемогу.
Теги:
Франція
Італія
Віктор Орбан
допомога Україні
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