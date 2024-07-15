Політика не може бути полем для битв чи вбивств, - Байден після замаху на Трампа

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці й пам'ятати, що коли ми не згодні, то ми не вороги, ми – сусіди, ми друзі, колеги, громадяни і, найголовніше - ми співвітчизники-американці. Ми повинні стояти разом", – сказав Байден в початку звернення з Овального кабінету.

За його словами, стрілянина на мітингу Трампа "спонукає всіх нас зробити крок назад, оцінити, де ми перебуваємо і як нам рухатися далі".

"В Америці немає місця для такого роду насильства. Для будь-якого насильства. І крапка. Жодних винятків. Ми не можемо допустити, щоб це насильство стало нормою", – заявив президент.

Він визнав, що розбіжності у суспільстві неминучі, але "політика не може бути полем битви у буквальному сенсі цього слова або, боронь Боже, полем убивств".

"На кожного громадянина лягає додатковий тягар, аби гарантувати, що незалежно від того, наскільки сильні переконання, ми ніколи не повинні опускатися до насильства", - сказав глава Білого дому.

У цьому контексті він згадав з'їзд Республіканської партії, який відбудеться за місяць: "Я не сумніваюся, що вони критикуватимуть мою діяльність і запропонують власне бачення для цієї країни"

"В Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу. Ось як ми це робимо – на рингу, а не кулями…Сила змінити Америку завжди має бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці", - сказав президент.

Байден закликав американців "вийти з бункерів", у яких вони чують лише ті думки, з якими погоджуються.

"Нам потрібно вийти з наших бункерів, де ми слухаємо тільки тих, з ким ми згодні, і де процвітає дезінформація, де іноземні гравці роздмухують полум'я нашого розколу, щоб сформувати результати, які відповідають їхнім інтересам, а не нашим", - резюмував американський лідер.