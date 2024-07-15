Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Політика не може бути полем для битв чи вбивств, - Байден після замаху на Трампа

Політика не може бути полем для битв чи вбивств, - Байден після замаху на Трампа

15 липня, 2024 понедiлок
05:25
Світ байден трамп дебати

Президент США Джо Байден ще раз звернувся до громадян з приводу замаху на Дональда Трампа, наголосивши на неприпустимості насильства в політичній боротьбі

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я хочу поговорити з вами сьогодні ввечері про необхідність знизити температуру в нашій політиці й пам'ятати, що коли ми не згодні, то ми не вороги, ми – сусіди, ми друзі, колеги, громадяни і, найголовніше - ми співвітчизники-американці. Ми повинні стояти разом", – сказав Байден в початку звернення з Овального кабінету.

За його словами, стрілянина на мітингу Трампа "спонукає всіх нас зробити крок назад, оцінити, де ми перебуваємо і як нам рухатися далі".

"В Америці немає місця для такого роду насильства. Для будь-якого насильства. І крапка. Жодних винятків. Ми не можемо допустити, щоб це насильство стало нормою", – заявив президент.

Він визнав, що розбіжності у суспільстві неминучі, але "політика не може бути полем битви у буквальному сенсі цього слова або, боронь Боже, полем убивств".

"На кожного громадянина лягає додатковий тягар, аби гарантувати, що незалежно від того, наскільки сильні переконання, ми ніколи не повинні опускатися до насильства", - сказав глава Білого дому.

У цьому контексті він згадав з'їзд Республіканської партії, який відбудеться за місяць: "Я не сумніваюся, що вони критикуватимуть мою діяльність і запропонують власне бачення для цієї країни"

"В Америці ми вирішуємо наші розбіжності на рингу. Ось як ми це робимо – на рингу, а не кулями…Сила змінити Америку завжди має бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці", - сказав президент.

Байден закликав американців "вийти з бункерів", у яких вони чують лише ті думки, з якими погоджуються.

"Нам потрібно вийти з наших бункерів, де ми слухаємо тільки тих, з ким ми згодні, і де процвітає дезінформація, де іноземні гравці роздмухують полум'я нашого розколу, щоб сформувати результати, які відповідають їхнім інтересам, а не нашим", - резюмував американський лідер.

  • 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
  • Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
  • Джо Байден виступив та зробив низку нових заяв щодо нападу на кандидата в президенти Дональда Трампа.
Теги:
Кримінал
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
14 липня, 2024 неділя
Чи усі військовозобов'язані, які оновили свої дані, будуть мобілізовані: відповідь Міноборони
ФАБ-3000
14 липня, 2024 неділя
Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом: в Офісі президента відреагували
Олена Зеркаль
12 липня, 2024 п'ятниця
Ситуація в енергосистемі дуже непроста, на деяких станціях зафіксували до 20 прильотів, - Зеркаль
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 липня
07:03
Джеймс Сіккінг
У віці 90 років помер зірка серіалу "Блюз з Хілл-стріт" Джеймс Сіккінг
06:35
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, Копа Америка
Залишив поле у сльозах: Мессі отримав травму у фіналі Кубка Америки
06:23
Оновлено
Крим Кримський міст безпілотники
Окупанти заявили про атаку на Крим, Брянську та Липецьку області РФ
00:19
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Від початку доби 15 липня на фронті відбулося 89 боєзіткнень. Ворог активно штурмує на Торецькому напрямку
00:11
Збірна Іспанії, Євро-2024
Іспанія стала чемпіоном Європи з футболу
00:00
Джо Байден
Замах на Трампа: Байден змінить стратегію під час передвиборчої кампанії, - Reuters
2024, неділя
14 липня
23:59
Оновлено
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Фабіан Руїз і Коббі Мейну, збірна Іспанії - збірна Англії, Євро-2024
Іспанія - Англія 2:1: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
23:31
Білгородщина
Росія звинуватила Україну в обстрілі селища на Білгородщині: нібито троє постраждалих
23:05
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден дав низку доручень після замаху на Трампа
22:45
військовий квиток, мобілізація
Понад 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони
22:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар та євро
22:31
Оновлено
Катерина Пташка Поліщук
Парамедикиня Катерина Пташка Поліщук просить розслідувати діяльність командира 59 ОМПБр, у бригаді відреагували
22:23
путін
За яким сценарієм РФ може почати війну на Балтиці: версія австрійського політолога Густава Гресселя
22:22
Оновлено
ДТП на Столичному шосе 14 липня
Керівник детективів БЕБ Ткачук є учасником подвійної ДТП на Столичному шосе, - ЗМІ
21:54
Корі Комператоре і родина
"Палкий прихильник експрезидента": У США розповіли про загиблого під час замаху на Трампа
21:27
військовий квиток, мобілізація
Близько 6-7 мільйонів українських чоловіків не встигнуть оновити свої дані у ТЦК до 17 липня, - нардеп
21:16
Ексклюзив
"Не мовчи! Полон вбиває!"
"Азов у пеклі за наше життя у раю": У Києві на Подолі пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
21:14
Окупанти відправили дітей з Мелітополя до табору в Криму по сусідству з військовою базою, біля якої у червні збивали ракети
21:04
спека у Європі
У 17 регіонах України 13 липня зафіксували температурні рекорди
20:56
Оновлено
немовля
У Кременчуку з пологового будинку зникло немовля
20:47
Оновлено
ФАБ-3000
Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом: в Офісі президента відреагували
20:40
Град РФ
РФ упродовж пів години обстрілювала з РСЗВ Білопілля на Сумщині: є поранені
20:40
На фото: Меланія та Дональд Трамп
"Моє життя було на порозі руйнівних змін": Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
20:28
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною
20:22
пожежа
У Новоросійську оголосили надзвичайний стан у зв'язку з масштабною лісовою пожежею
20:05
Томас Метью Крукс
ФБР назвало Томаса Метью Крукса підозрюваним у замаху на Трампа, в його авто знайшли вибухівку
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Сніданок безхатька
19:53
Оновлено
Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині
Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині: є загибла та поранені
19:21
світло
В Україні 15 липня графіки вимкнень світла одночасно діятимуть для 3 та 4 черг
19:00
Огляд
Посередник між Путіним й Трампом: як миротворче турне Орбана може вплинути на російсько-українську війну. Пояснюємо
18:47
Петро Порошенко
Рада не дала дозвіл на виїзд Порошенка та делегатів "ЄС" у відрядження до США, - заява партії
18:36
Інфографіка
бронемашина Kirpi
Допомогли звільнити Херсон і Харківщину: що відомо про турецькі бронемашини Kirpi і як їх використовує ЗСУ
18:32
Огляд
Пожежа на місцевій нафтобазі у Волгоградській області
Пожежі на військовому аеродромі Ахтубінськ, БПЛА біля Москви та бавовна у тимчасово окупованому Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:19
терористи ХАМАС
ХАМАС спростував повідомлення про вихід з переговорів щодо перемир'я в Газі
18:02
OPINION
Сергій Тихий
Хотілося б, щоб новий 1991-й прийшов раніше
18:01
Окупанти забирають рушниці у людей на ТОТ Запорізької області, щоб збивати дрони
17:47
Крилата ракета
Сили ППО знищили ворожу ракету над Сумщиною
17:46
Шмигаль у США
Шмигаль анонсував покращення в енергосистемі у 20-х числах липня
17:45
Грег Сміт
Свідок замаху на Трампа каже, що за 2-3 хвилини до пострілу попередив поліцію про появу чоловіка з гвинтівкою. Але реакції не було
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV