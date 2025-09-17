Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
Українця, який керував дроном над урядовими будівлями у Варшаві, звинуватили в порушенні правил повітряного руху Польщі. Його передали прикордонній службі країни з вимогою про депортацію
Про це повідомляє Polsat News.
Зазначається, що запит на депортацію подано на підставі ст. 302. п. 1. ч. 9 Закону про іноземців, яка передбачає депортацію, коли "цього вимагають міркування обороноздатності або безпеки держави, охорони безпеки та громадського порядку чи інтерес Республіки Польща".
Українця також звинуватили у порушенні правил повітряного руху (ст. 212). Він визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.
Також, за інформацією видання, 17-річну громадянку Білорусі, яка була з українцем під час запуску дрона, допитали як свідка, а потім звільнили.
- Нагадаємо, 15 вересня у столиці Польщі над урядовими будівлями нейтралізували дрон. Поліція затримала 21-річного громадянина України та 17-річного громадянина Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе