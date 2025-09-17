Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві

Про це повідомляє Polsat News.

Зазначається, що запит на депортацію подано на підставі ст. 302. п. 1. ч. 9 Закону про іноземців, яка передбачає депортацію, коли "цього вимагають міркування обороноздатності або безпеки держави, охорони безпеки та громадського порядку чи інтерес Республіки Польща".

Українця також звинуватили у порушенні правил повітряного руху (ст. 212). Він визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.

Також, за інформацією видання, 17-річну громадянку Білорусі, яка була з українцем під час запуску дрона, допитали як свідка, а потім звільнили.