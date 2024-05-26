Польща і союзники підіймали бойові літаки через нічну ракетну атаку РФ по Україні
Під час чергової ракетної атаки Росії по території України у ніч проти неділі, 26 травня, Польща та країни-союзники підняли у повітря військову авіацію
Про це заявили в оперативного командування збройних сил Польщі.
"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.
У командуванні ЗС Польщі зазначили, що цієї ночі спостерігається "інтенсивна діяльність" дальньої авіації РФ у зв'язку із завданням ракетних ударів "по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України".
Також військові нагадали, що перед тим крайня активність російської авіації через масовані атаки по Україні була зафіксована в ніч з 7 на 8 травня.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - наголосили у ЗС Польщі.
- Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вдарили по житловому будинку у місті Жмеринка Вінницької області, унаслідок чого постраждали щонайменше троє людей.
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