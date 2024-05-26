Польща і союзники підіймали бойові літаки через нічну ракетну атаку РФ по Україні

Про це заявили в оперативного командування збройних сил Польщі.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

У командуванні ЗС Польщі зазначили, що цієї ночі спостерігається "інтенсивна діяльність" дальньої авіації РФ у зв'язку із завданням ракетних ударів "по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України".

Також військові нагадали, що перед тим крайня активність російської авіації через масовані атаки по Україні була зафіксована в ніч з 7 на 8 травня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - наголосили у ЗС Польщі.