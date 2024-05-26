Окупанти вночі влучили у житловий будинок на Вінниччині: є постраждалі
Уночі неділі, 26 травня, російські окупанти вдарили по житловому будинку у місті Жмеринка Вінницької області, унаслідок чого постраждали щонайменше троє людей
Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - написав він у телеграм.
Голова ОВА також додав, що з квартир проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби.
Пізніше у ДСНС уточнили, що цієї ночі ворог атакував Жмеринку, а внаслідок падіння уламків дрона зазнало пошкодження три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто. Постраждалі відмовилися від госпіталізації.
За даними ДСНС, з будинку евакуйовано вже 40 людей.
Наразі рятувальники залучені до аварійно-рятувальних робіт по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, які становлять загрозу для перехожих.
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