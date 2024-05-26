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Окупанти вночі влучили у житловий будинок на Вінниччині: є постраждалі

26 травня, 2024 неділя
07:27
Війна з Росією Атака на Вінниччину 26 травня

Уночі неділі, 26 травня, російські окупанти вдарили по житловому будинку у місті Жмеринка Вінницької області, унаслідок чого постраждали щонайменше троє людей

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Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"На Вінниччині  внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - написав він у телеграм. 

Голова ОВА також додав, що з квартир проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби.

Пізніше у ДСНС уточнили, що цієї ночі ворог атакував Жмеринку, а внаслідок падіння уламків дрона зазнало пошкодження три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто. Постраждалі відмовилися від госпіталізації. 

За даними ДСНС, з будинку евакуйовано вже 40 людей.

Наразі рятувальники залучені до аварійно-рятувальних робіт по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, які становлять загрозу для перехожих.

  • У суботу, 25 травня, росіяни протягом дня завдали низки ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Детальніше читайте в новині Еспресо.
Теги:
Україна
Росія
окупанти
безпілотник
Вінниччина
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