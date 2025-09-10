Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей

Про це повідомило Reuters.

Зазначено, що Брюссель заснував фонд Security Action for Europe на €150 млрд через війну РФ проти України та наполягання президента США Дональда Трампа, аби Європа взяла більше відповідальності за власну безпеку.

Варшава отримає €43,7 млрд із цих коштів, що робить країну найбільшим бенефіціаром фонду.

"Це рішення є великим успіхом для Польщі та гарантією подальших інвестицій у безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості. Ми хочемо, щоб кошти від цієї програми зміцнили ключові можливості польських збройних сил, протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських систем, закупівель боєприпасів, безпілотників та протидронних систем. Вони також підтримуватимуть критичну інфраструктуру, військову мобільність та кіберпростір", – заявив міністр оброни Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Наразі Варшава найбільше вкладає коштів в оборону серед держав-членів НАТО. Так, у 2026 році на цю галузь вона планує витратити 4,8% ВВП.