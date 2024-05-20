Польща отримала кредит у €300 млн на будівництво "залізного купола"
Європейський інвестиційний банк надав Польщі кредит на €300 млн на будівництво "залізного купола" та його супутникового компонента
Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск на пресконференції з головою ЄІБ Надією Кальвіно у Варшаві, повідомляє Укрінформ.
За словами очільника уряду Польщі, проєкт будівництва європейського "залізного купола" розвивається, доказом чого є угода на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на розвиток польської програми, яку Варшава і Париж спільно реалізовують.
"Йдеться про €300 млн, значну суму, завдяки якій наш план побудови залізного купола над Польщею та Європою просунувся на крок вперед", - розповів Туск.
Також прем’єр анонсував представлення ним та іншими главами урядів країн ЄС проєкт будівництва "залізного купола" над Європою.
"Європейський небесний щит" - проєкт побудови наземної європейської системи ПРО, яка зокрема може боротись із балістичними ракетами.
- 17 квітня стало відомо, що Греція планує розробити систему протиповітряної оборони, яка буде схожа на ізраїльський складний "Залізний купол", аби захистити країну від повітряних загроз.
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