Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну 28 серпня

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У ніч з 27 на 28 серпня 2025 року далекобійні авіаційні сили Російської Федерації знову здійснюють ракетні удари по території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору, оперативний командувач збройних сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури. Почалися операції польських і союзних повітряних суден, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", – заявили військові.

Варшава підкреслила, що такі заходи превентивного характеру мали на меті захистити повітряний простір держави та громадян, зокрема у районах, прилеглих до зони ризику.