Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну 28 серпня
Польща в ніч на 28 серпня здійснювала необхідні процедури через атаку РФ на Україну, зокрема – піднімала в небо винищувачі
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"У ніч з 27 на 28 серпня 2025 року далекобійні авіаційні сили Російської Федерації знову здійснюють ракетні удари по території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору, оперативний командувач збройних сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури. Почалися операції польських і союзних повітряних суден, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", – заявили військові.
Варшава підкреслила, що такі заходи превентивного характеру мали на меті захистити повітряний простір держави та громадян, зокрема у районах, прилеглих до зони ризику.
- У середу ввечері, 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Вісім людей загинули, серед них дитина.
