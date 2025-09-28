Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло усі доступні сили та засоби. У небо були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідки досягли стану найвищої готовності.

В ОК зазначили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до загрожених територій.

"Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", - підсумували у відомстві.