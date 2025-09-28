Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні

Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні

Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
08:22
Світ Літак. авіація, Польща

У ніч на 28 вересня Росія завдала ракетних ударів по території України. У відповідь Польща та союзні країни підняли винищувачі та перевели системи протиповітряної оборони у стан найвищої готовності

Зміст

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло усі доступні сили та засоби. У небо були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідки досягли стану найвищої готовності.

В ОК зазначили, що  ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до загрожених територій. 

"Оперативне командування ЗСП моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", - підсумували у відомстві.

  • Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі - ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети - 21 людину поранено. У Києві зранку 28 вересня є руйнування та постраждалі.
