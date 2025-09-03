Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців

Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців

Дар'я Тарасова
3 вересня, 2025 середа
15:42
Світ Україна Польща

Міністерство внутрішніх справ Польщі оприлюднило законопроєкт, який регулюватиме надання доступу іноземцям до сімейних виплат за підтвердження роботи та відвідування школи, а також розширить тимчасовий захист для українських біженців

Зміст

Про це пише "Польське радіо".

Пропозицію опублікували у вівторок, 2 вересня, на сайті центру урядового законодавства. Вона з’явилася після рішення президента Кароля Навроцького наприкінці серпня накласти вето на попередню поправку, яка передбачала продовження захисту для українців. Він стверджував, що дитячі виплати повинні надаватися лише тим, хто працює в Польщі.

Новий законопроєкт має на меті поєднати вимогу Європейського Союзу щодо продовження тимчасового захисту з суворішими гарантіями доступу до соціального забезпечення.

Згідно з планом, іноземці з-за меж Європейського Союзу отримуватимуть дитячу допомогу "800 плюс", лише якщо заявник активний на ринку праці та якщо діти навчаються в Польщі.

Міністерство внутрішніх справ Польщі уточнило, що правила застосовуватимуться лише до того з батьків, хто подає заяву, а не до статусу зайнятості другого з батьків. Також зауважують, що виплати не повинні бути єдиним джерелом доходу, оскільки від іноземців, які легально проживають у Польщі, очікується наявність засобів для утримання.

Проєкт закону також охоплює допомогу на початок навчання в школі під назвою "Добрий старт". Для іноземців право на отримання допомоги залежатиме або від працевлаштування, або від наявності медичного страхування.

Крім того, Польська установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме через базу даних прикордонної служби, чи легально проживають одержувачі виплат у країні.

Ще один розділ впроваджує рішення ради ЄС від червня 2024 року, яке продовжує тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року.

Це продовжить законність їхнього перебування в Польщі, доступ до ринку праці та користування колективними житловими приміщеннями до жовтня 2025 року. Він також продовжує термін дії дозволів на проживання, віз та документів, що посвідчують особу, для українців, зберігаючи при цьому деякі надзвичайні заходи воєнного часу.

У проєкті також пропонується зберегти податкові пільги для громадян України до кінця 2026 року. До них належать пільги на гуманітарну допомогу та звільнення від податку на прибуток на певні пожертви та пільги.

Водночас він окреслює жорсткіші правила для запобігання зловживанням, такі як суворіші підстави для анулювання дозволів на тимчасове проживання у разі виявлення фальшивих документів або шахрайських шлюбів.

  • 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.

 

Новини
Польща
біженці
Війна з Росією
біженці з України
2025, середа
3 вересня
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або на днях": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:21
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
14:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування
14:09
мобілізація в Україні
В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню
14:06
OPINION
Про наш мінімальний порядок денний
13:58
OPINION
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
13:48
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
13:32
Bring Kids Back UA
Україна врятувала 17-річного хлопця, що більшість життя провів в окупації
13:12
Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні
13:09
Петро Порошенко
"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
12:58
ізраїльські танки на кордоні з сектором Гази
Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає
12:25
Микола Тищенко
Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія
12:10
Андрій Парубій
ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ
12:06
OPINION
Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
11:55
Ґітанас Науседа
Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ
11:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко
11:32
погода, опади, дощь
На заході — грози, на решті території — сонячно: прогноз погоди на 4 вересня від Наталії Діденко
11:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
"Тенденцію "Путін рукопожатний" задав саме Трамп": експертка Бутирська про візит російського диктатора до Китаю
10:49
Володимир Зеленський
"Через відсутність достатнього тиску РФ продовжує агресію": Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч на 3 вересня
10:39
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 3 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:25
В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
10:18
Ексклюзив
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:04
OPINION
Армія окупантів не здатна виконати жодного завдання Путіна
09:57
МВФ
Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ
09:56
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США: у Кремлі відреагували
09:37
нафта ембарго санкції
Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
09:34
Оновлено
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
Більше новин
