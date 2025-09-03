Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців

Про це пише "Польське радіо".

Пропозицію опублікували у вівторок, 2 вересня, на сайті центру урядового законодавства. Вона з’явилася після рішення президента Кароля Навроцького наприкінці серпня накласти вето на попередню поправку, яка передбачала продовження захисту для українців. Він стверджував, що дитячі виплати повинні надаватися лише тим, хто працює в Польщі.

Новий законопроєкт має на меті поєднати вимогу Європейського Союзу щодо продовження тимчасового захисту з суворішими гарантіями доступу до соціального забезпечення.

Згідно з планом, іноземці з-за меж Європейського Союзу отримуватимуть дитячу допомогу "800 плюс", лише якщо заявник активний на ринку праці та якщо діти навчаються в Польщі.

Міністерство внутрішніх справ Польщі уточнило, що правила застосовуватимуться лише до того з батьків, хто подає заяву, а не до статусу зайнятості другого з батьків. Також зауважують, що виплати не повинні бути єдиним джерелом доходу, оскільки від іноземців, які легально проживають у Польщі, очікується наявність засобів для утримання.

Проєкт закону також охоплює допомогу на початок навчання в школі під назвою "Добрий старт". Для іноземців право на отримання допомоги залежатиме або від працевлаштування, або від наявності медичного страхування.

Крім того, Польська установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме через базу даних прикордонної служби, чи легально проживають одержувачі виплат у країні.

Ще один розділ впроваджує рішення ради ЄС від червня 2024 року, яке продовжує тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року.

Це продовжить законність їхнього перебування в Польщі, доступ до ринку праці та користування колективними житловими приміщеннями до жовтня 2025 року. Він також продовжує термін дії дозволів на проживання, віз та документів, що посвідчують особу, для українців, зберігаючи при цьому деякі надзвичайні заходи воєнного часу.

У проєкті також пропонується зберегти податкові пільги для громадян України до кінця 2026 року. До них належать пільги на гуманітарну допомогу та звільнення від податку на прибуток на певні пожертви та пільги.

Водночас він окреслює жорсткіші правила для запобігання зловживанням, такі як суворіші підстави для анулювання дозволів на тимчасове проживання у разі виявлення фальшивих документів або шахрайських шлюбів.