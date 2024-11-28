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Головна Світ Польща виділила $700 млн на будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Польща виділила $700 млн на будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Катерина Ганжа
28 листопада, 2024 четвер
10:49
Світ

Парламент Польщі підтримав виділення понад $700 млн з бюджету на будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Зміст

Про це повідомив віцепрезидент і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

"Ще один крок у зміцненні безпеки Польщі. Сейм ухвалив закон про виділення 3 млрд злотих (понад $730 млн, - ред.) на будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Польщі", - зазначив очільник Міноборони Польщі.

 

  • Під час візиту до Братислави польський віцепрем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш запропонував Словаччині взяти участь у проєкті "Східний щит", спрямованому на будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білоруссю.
Теги:
Новини
Польща
зброя
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