Польща виділила $700 млн на будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Про це повідомив віцепрезидент і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

"Ще один крок у зміцненні безпеки Польщі. Сейм ухвалив закон про виділення 3 млрд злотих (понад $730 млн, - ред.) на будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Польщі", - зазначив очільник Міноборони Польщі.

Kolejny krok we wzmacnianiu bezpieczeństwa ????????! Sejm przyjął ustawę przekazującą 3 mld zł na budowę fabryki amunicji w Polsce. Odbudowa rodzimego przemysłu zbrojeniowego to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo i gospodarkę. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 27, 2024