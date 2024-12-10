Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Польща закликала Німеччину збільшити витрати на оборону на тлі ризиків зменшення допомоги Україні з боку США

Польща закликала Німеччину збільшити витрати на оборону на тлі ризиків зменшення допомоги Україні з боку США

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
09:55
Світ Цезарій Томчик (у центрі) відвідує польський кордон у Дамбровці, Польща

У міноборони Польщі закликали Німеччину збільшити свої витрати на оборону, щоб показати приклад Європейському Союзу, на тлі ризиків зменшення військової підтримки України з боку США

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив на необхідності розробки нових механізмів фінансування, зокрема спільних боргових зобов'язань ЄС для покриття витрат на армії. 

Це, на переконання Томчика, дозволить державам членам блоку збільшити закупівлі і підвищити готовність до потенційних загроз з боку Росії. Однак Берлін висловлює заперечення щодо ідеї спільних боргових зобов’язань.

"Європа сьогодні переживає кризу лідерства, - наголосив Томчик. - Ми повинні вимагати більше від центру Європи, особливо від Німеччини".

У виданні зазначили, що заклики Польщі посилились на тлі політичних змін у США, де повернення Дональда Трампа до Білого дому може вплинути на рівень військової допомоги для України. Трамп також підкреслив, що підтримка НАТО залежатиме від виконання зобов'язання щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.

За даними Bloomberg, цього року Польща запланувала витрати на оборону в обсязі рекордних 46,4 млрд доларів, що становить 4,7% від ВВП. Німеччина, зі свого боку, витратить цього року 72 млрд євро, або 2,1% від ВВП.

"Насправді не часто трапляється так, що поляки кажуть німцям: "Вам потрібно більше витрачати на озброєння"", - зауважив заступник міністра оборони Польщі.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном із новообраним президентом США Дональдом Трампом і заявив, що зможе домовитися з американським лідером про спільну стратегію щодо України.
Теги:
Новини
Україна
Польща
політика
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Грузія протести
Автор Марина Клюєва
8 грудня, 2024 неділя
Влада Іванішвілі у Грузії стратегічно програла, - політолог Копчак
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 грудня
10:25
Гаїті
На Гаїті банди вбили 110 людей через звинувачення у чаклунстві
10:24
ракета
Росіяни вдарили по Лозівському району на Харківщині: 5 людей отримали поранення
10:11
На Черкащині запобігли вбивству подружжя волонтерів: підозрюваних у замаху затримали
10:10
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, двоє поранених
10:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна планує закупити боєприпаси в румунської компанії, власник якої підтримав проросійського кандидата Георгеску, - Згурець
10:00
OPINION
Ніхто не повинен говорити про Крим без кримських татар
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:55
Анонс
Тарас Степаненко та Томас Мюллер (праворуч)
"Шахтар" - "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
09:51
безпілотник, дрон
ЄС поставить Молдові обладнання для перехоплення дронів
09:49
новини Львівщини
У Росії заявили про атаку на військовий аеродром у Саратовській області: нібито відпрацювала ППО
09:36
Верховна Рада
За 5 років роботи Верховної Ради 52 депутати склали мандати
09:32
Китай припиняє постачання деталей для БПЛА, що може вплинути на Україну, - Bloomberg
09:06
Петр Фіала
Прем'єр Чехії сказав, що "приємно здивований" розмовою з Трампом щодо України
08:53
Донецька область
Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули 2 людини, є поранені
08:47
Литва прапор
Експредставник консервативної партії Литви роками професійно шпигував на користь РФ
08:43
пам'ять про полеглих
Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність і є найвищою у світі
08:23
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
У ворога немає шансів захопити Куп'янськ, – начальник МВА Беседін
08:23
Оновлено
війна з Росією
За добу на фронті сталося 175 боєзіткнень: росіяни понад 4 тис. разів обстріляли територію України
08:19
Військова в’язниця Седная, сумно відома тортурами під час режиму Башара Асада
США звинуватили у воєнних злочинах двох ексофіцерів сирійської розвідки
08:19
Ілюстративне фото
Через потужне виверження вулкана на Філіппінах евакуювали близько 87 тис. людей
08:19
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $454 млн для розвитку системи охорони здоров'я
08:05
ожеледиця
У Києві випав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця - оголошено перший рівень небезпечності
08:03
OPINION
Українці повинні дізнаватися про втрати від своїх президентів
07:55
Анонс
Шахтар, Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Баварія": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
07:52
Орбан і Маск
Орбан зустрівся з Трампом і Маском у Флориді
07:46
Протестувальники у Грузії спалили труну із зображенням Іванішвілі
Протестувальники у Грузії спалили труну із зображенням Іванішвілі
07:37
Інфографіка
Сили оборони за добу знищили 1350 окупантів, 5 танків і 14 дронів РФ
07:34
Убив підлітка на дитячому майданчику: мешканця Дніпра засудили до 12 років ув’язнення
07:30
Сирія
Ізраїль завдав ударів по важливих військових об'єктах у Сирії
07:20
Американський словник Merriam-Webster обрав слово 2024 року
07:12
російська армія, мобілізація
Окупанти навмисно ламають мотори та пробивають гумові човни, щоб уникнути штурмів островів, - "Атеш"
06:56
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі РФ тримає один ракетоносій, у Середземному - 4
06:55
Оновлено
Держдеп США пообіцяв допомогти оснастити воїнів, якщо Україна розширить мобілізацію. Зеленський написав, що пріоритетним є постачання зброї
06:55
Мохамед Салах (праворуч)
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 10 грудня
06:20
ЗСУ
Армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів на Донеччині, а також на Курщині, - DeepState
06:15
У США затримали підозрюваного в убивстві гендиректора страхової компанії Браяна Томпсона
05:57
РФ Сирія
Для виведення контингенту з сирійського Тартуса РФ залучила 2 великі десантні кораблі, - ЗМІ
05:02
Пентагон
У Пентагоні розповіли про ситуацію з військовими КНДР на Курщині
04:17
Робота домашнього інтернету під час знеструмлень: Мінцифри провело зустріч з провайдерами
02:53
мікросхема, чіп, електроніка
РФ знайшла простий спосіб купувати чипи зі США для "іскандерів", КАБів і дронів, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV