Польща закликала Німеччину збільшити витрати на оборону на тлі ризиків зменшення допомоги Україні з боку США

Про це інформує Bloomberg.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив на необхідності розробки нових механізмів фінансування, зокрема спільних боргових зобов'язань ЄС для покриття витрат на армії.

Це, на переконання Томчика, дозволить державам членам блоку збільшити закупівлі і підвищити готовність до потенційних загроз з боку Росії. Однак Берлін висловлює заперечення щодо ідеї спільних боргових зобов’язань.

"Європа сьогодні переживає кризу лідерства, - наголосив Томчик. - Ми повинні вимагати більше від центру Європи, особливо від Німеччини".

У виданні зазначили, що заклики Польщі посилились на тлі політичних змін у США, де повернення Дональда Трампа до Білого дому може вплинути на рівень військової допомоги для України. Трамп також підкреслив, що підтримка НАТО залежатиме від виконання зобов'язання щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.

За даними Bloomberg, цього року Польща запланувала витрати на оборону в обсязі рекордних 46,4 млрд доларів, що становить 4,7% від ВВП. Німеччина, зі свого боку, витратить цього року 72 млрд євро, або 2,1% від ВВП.

"Насправді не часто трапляється так, що поляки кажуть німцям: "Вам потрібно більше витрачати на озброєння"", - зауважив заступник міністра оборони Польщі.