Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
Пара польських винищувачів МіГ-29 28 жовтня перехопила російський розвідувальний літак Іл-20, який літав над Балтійським морем
Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.
Польські винищувачі перехопили російський літак та супроводжували до виходу за межі зони контролю. Водночас підкреслюється, що літак не порушував повітряний простір Польщі.
Зазначається, що літак РФ знаходився у міжнародному повітряному просторі, однак діяв з порушенням правил, зокрема не подавав план польоту та мав вимкнений транспондер.
"Збройні сили Польщі залишаються в постійній готовності реагувати на будь-яку загрозу та захищати суверенітет повітряного простору Польщі", - додали у повідомленні.
- 21 вересня два німецькі винищувачі Eurofighter ВПС перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе