Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

Польські винищувачі перехопили російський літак та супроводжували до виходу за межі зони контролю. Водночас підкреслюється, що літак не порушував повітряний простір Польщі.

Зазначається, що літак РФ знаходився у міжнародному повітряному просторі, однак діяв з порушенням правил, зокрема не подавав план польоту та мав вимкнений транспондер.

"Збройні сили Польщі залишаються в постійній готовності реагувати на будь-яку загрозу та захищати суверенітет повітряного простору Польщі", - додали у повідомленні.