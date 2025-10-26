"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами Путіна

Про це він заявив у себе в інстаграмі.

"Шоколадні цукерки в подарунок в рамках діалогу Росія-США. Нью-Йорк", - написав Дмитрієв й оприлюднив фото різних коробков солодощів з портретом Путіна та його висловлюваннями.

Пропагандиська телемережа Кремля RT показала, як цукерки виглядають всередині однієї з упаковок. На фото видно, що на кожній з них є слова диктатора. Це здебільшого погрози.

Ось деякі з них:

"Росія така країна, яка нічого е боїться";

"Вийшли, не маючи права, - отримайте по башці дубиною";

"Коли людина припиняє дивуватися, їй пора на цвинтар";

"Кордони Росії ніде не закінчуються";

"Якщо бійка є неминучою, бити треба першим".