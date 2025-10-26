"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами Путіна
Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв під час зустрічі з американськими посадовцями у Нью-Йорку презентував шоколадні цукерки, загорнутими в етикетки з агресивними цитатами Путіна
Про це він заявив у себе в інстаграмі.
"Шоколадні цукерки в подарунок в рамках діалогу Росія-США. Нью-Йорк", - написав Дмитрієв й оприлюднив фото різних коробков солодощів з портретом Путіна та його висловлюваннями.
Пропагандиська телемережа Кремля RT показала, як цукерки виглядають всередині однієї з упаковок. На фото видно, що на кожній з них є слова диктатора. Це здебільшого погрози.
Читайте також: Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у США про "російське населення" в Україні
Ось деякі з них:
"Росія така країна, яка нічого е боїться";
"Вийшли, не маючи права, - отримайте по башці дубиною";
"Коли людина припиняє дивуватися, їй пора на цвинтар";
"Кордони Росії ніде не закінчуються";
"Якщо бійка є неминучою, бити треба першим".
- Дмитрієв 24 жовтня прибув до Сполучених Штатів для "офіційних переговорів" після оголошення нових американських санкцій, зокрема, проти нафтових компаній РФ.
- За даними джерел, Дмитрієв зустрічатиметь із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе