Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у Вашингтоні про "російське населення" в Україні
Російський дипломат Кирило Дмитрієв, що прибув на перемовини до столиці США, в інтерв'ю Fox News щодо частини громадян України, яких нібито захищає РФ, використав поняття "російське населення". Саме "російське", а не "російськомовне"
Запис розмови з ним, яка мала місце 25 жовтня 2025 року, є на сайті телеканалу.
Як наголосив цього разу Дмитрієв, Росія та Сполучені Штати Америки можуть шляхом "діалогу" врегулювати питання війни в Україні, якщо буде враховано російську позицію щодо наступних трьох питань:
- "Росія відкрита до гарантій безпеки для України";
- "території, де є російське населення";
- "нейтралітет України".
"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях і спільних відносинах зі США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є кілька елементів. Один із них - це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", - зазначив дипломат.
Читайте також: В інтерв'ю Путіна з'явився термін "українська частина російського народу"
Що ж тосується згаданого посланцем Путіна "російського населення" на українській території, то, за словами Дмитрієва, мова про тих, хто начебто постраждав від українських військ. "Необхідність" захисту окупованих РФ ще у 2014 році окремих районів Донеччини й Луганщини, нагадаємо, російська пропаганда постійно приводить в якості своєрідного виправдання агресії.
При цьому Дмитрієв використав словосполучення "russian population" ("російське населення").
Читайте також: Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
"Точно є питання територій, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту", - сказав він.
"І є питання нейтралітету України, який важливий для безпеки Росії. Тобто не так багато питань на столі. І через розуміння того, як вони можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить швидко", - підсумував відряджений до США представник Кремля.
- Дмитрієв 24 жовтня прибув до Сполучених Штатів для "офіційних переговорів" після оголошення нових американських санкцій, зокрема, проти нафтових компаній РФ.
- За даними джерел, Дмитрієв зустрічатиметь із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Маямі.
