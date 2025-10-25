Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у Вашингтоні про "російське населення" в Україні

Запис розмови з ним, яка мала місце 25 жовтня 2025 року, є на сайті телеканалу.

Як наголосив цього разу Дмитрієв, Росія та Сполучені Штати Америки можуть шляхом "діалогу" врегулювати питання війни в Україні, якщо буде враховано російську позицію щодо наступних трьох питань:

"Росія відкрита до гарантій безпеки для України";

"території, де є російське населення";

"нейтралітет України".

"Я переважно зосереджений на економіці, інвестиціях і спільних відносинах зі США, а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Але, я думаю, є кілька елементів. Один із них - це гарантії безпеки для України. І Росія сказала "так", Росія відкрита до гарантій безпеки для України", - зазначив дипломат.

Що ж тосується згаданого посланцем Путіна "російського населення" на українській території, то, за словами Дмитрієва, мова про тих, хто начебто постраждав від українських військ. "Необхідність" захисту окупованих РФ ще у 2014 році окремих районів Донеччини й Луганщини, нагадаємо, російська пропаганда постійно приводить в якості своєрідного виправдання агресії.

При цьому Дмитрієв використав словосполучення "russian population" ("російське населення").

"Точно є питання територій, де є російське населення, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту", - сказав він.

"І є питання нейтралітету України, який важливий для безпеки Росії. Тобто не так багато питань на столі. І через розуміння того, як вони можуть бути вирішені дипломатичним шляхом, рішення може бути знайдено досить швидко", - підсумував відряджений до США представник Кремля.