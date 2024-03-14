Помер віцепрезидент Лукойла Робертус. Це третя смерть топменеджерів російської компанії за 2 роки

Про це повідомляє російське видання Медуза.

Смерть 53-річного Віталія Робертуса, який був віцепрезидентом Лукойл, підтвердили у російській компанії. Водночас причини не розголошують.

У некролозі наголосили, що трудова біографія Робертуса пов'язана "виключно" з Лукойл, де він пропрацював 30 років.