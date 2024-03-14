Помер віцепрезидент Лукойла Робертус. Це третя смерть топменеджерів російської компанії за 2 роки
У середу, 13 березня, стало відомо про смерть віцепрезидента російської компанії Лукойл Віталія Робертуса
Про це повідомляє російське видання Медуза.
Смерть 53-річного Віталія Робертуса, який був віцепрезидентом Лукойл, підтвердили у російській компанії. Водночас причини не розголошують.
У некролозі наголосили, що трудова біографія Робертуса пов'язана "виключно" з Лукойл, де він пропрацював 30 років.
- У вересні 2022 року віцепрезидент і голова ради директорів російської компанії Лукойл Равіль Маганов помер унаслідок падіння з вікна московської лікарні, де проходив курс лікування. У самій компанії повідомили, що Маганов "пішов із життя після тяжкої хвороби".
- Його посаду посів Володимир Некрасов, який помер у жовтні 2023 року. Нібито від серцевої недостатності, як заявили у російській компанії.
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