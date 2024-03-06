Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер російських терористів зустрівся з головою Гагаузії Євгенією Гуцул на полях Всесвітнього фестивалю молоді у Сіріусі.

За словами Гуцул, вона говорила з Путіним про політичну ситуацію у Молдові.

"Я повідомила про беззаконні дії влади в Молдові, яка мститься за нашу громадянську позицію та вірність національним інтересам. Кишинів крок за кроком забирає наші повноваження, обмежує бюджет, порушує законні права, провокує нестабільність та дестабілізацію в Гагаузії та у всій країні", - зазначила Євгенія Гуцул.

Воєнний злочинець Путін нібито пообіцяв надати "підтримку автономії та її народу".