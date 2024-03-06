"Пообіцяв підтримку народу Гагаузії": Путін зустрівся з головою молдовської автономії
У середу, 6 березня, стало відомо, що президент держави-агресора Росії Володимир Путін зустрівся з головою Гагаузії Євгенією Гуцул
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РИА-Новости".
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер російських терористів зустрівся з головою Гагаузії Євгенією Гуцул на полях Всесвітнього фестивалю молоді у Сіріусі.
За словами Гуцул, вона говорила з Путіним про політичну ситуацію у Молдові.
"Я повідомила про беззаконні дії влади в Молдові, яка мститься за нашу громадянську позицію та вірність національним інтересам. Кишинів крок за кроком забирає наші повноваження, обмежує бюджет, порушує законні права, провокує нестабільність та дестабілізацію в Гагаузії та у всій країні", - зазначила Євгенія Гуцул.
Воєнний злочинець Путін нібито пообіцяв надати "підтримку автономії та її народу".
- 6 березня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація у невизнаному Придністров'ї "далека від прогнозованої та спокійної".
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