"Хочемо, щоб дух русофобії покинув Кишинів": Кремль вважає проблему Придністров'я актуальною

Про це пише РІА Новини та російський тг-канал "Смотри".

За його словами, Кремль сподівається, що Кишинів враховуватиме думку жителів Придністров'я, при цьому Москва до останнього виступає за діалог із Молдовою.

Він наголосив, що влада Молдови відмовляється іди на діалог із Росією: "Деякі країни вважають, що, щоб орієнтуватися на Європу, обов'язково потрібно стати ворогами Росії, це жахлива помилка".

"Хотілося б, щоб "дух русофобії" залишив чудове місто Кишинів і цю чудову країну, але ця "бацила" розмножується там", - сказав Пєсков.