"Хочемо, щоб дух русофобії покинув Кишинів": Кремль вважає проблему Придністров'я актуальною
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація у невизнаному Придністров'ї "далека від прогнозованої та спокійної"
Про це пише РІА Новини та російський тг-канал "Смотри".
За його словами, Кремль сподівається, що Кишинів враховуватиме думку жителів Придністров'я, при цьому Москва до останнього виступає за діалог із Молдовою.
Він наголосив, що влада Молдови відмовляється іди на діалог із Росією: "Деякі країни вважають, що, щоб орієнтуватися на Європу, обов'язково потрібно стати ворогами Росії, це жахлива помилка".
"Хотілося б, щоб "дух русофобії" залишив чудове місто Кишинів і цю чудову країну, але ця "бацила" розмножується там", - сказав Пєсков.
- 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
- Згодом Володимир Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї.
- 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії. На її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
- 4 березня заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук в ефірі Еспресо сказав, що так звані придністровські політики намагатимуться таврувати Санду як президентку війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.19 Купівля 38.19Продаж 38.71
- EUR Купівля 41.36Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе