Попри гучні заяви, Захід досі не готовий до повної економічної ізоляції Росії, - експерт Кузан
У найближчі пів року навряд чи варто очікувати на економічну блокаду Росії, на яку вона справді заслуговує: ані США, ані Європа не демонструють тієї рішучості, яку союзники свого часу проявили щодо гітлерівської коаліції
Про це в ефірі Еспресо сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
"Наразі американці звинувачують європейців, європейці - американців у недостатньому тиску на Росію. І одні, і інші дають багато підстав говорити про певну необ'єктивність та упередженість у своїх зв'язках з Росією в тій чи іншій економічній сфері", - зазначив Кузан.
За словами голови Українського центру безпеки та співпраці, насправді, ми не бачимо ні від США, ні від Європи готовності заблокувати Росію так, як це відбувалося щодо гітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Такої готовності, на жаль, немає.
"А те, що ми чуємо окремі меседжі - це не є системним вирішенням питання. Звичайно, для нас добре, якщо європейці зупинять постачання енергоресурсів з РФ. Але, на жаль, у найближчий час, у найближчі пів року, ми не побачимо саме того рівня блокування Росії, на який вона заслуговує", - наголосив Кузан.
- Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН наголосив, що країни НАТО, які купують російські нафту та газ, мають відмовитися від закупівлі енергоносіїв з РФ.
- Народна депутатка України Ірина Геращенко наголосила, що попри війну, російська нафта продовжує транспортуватися через територію України до країн Європи нафтопроводом "Дружба". ВР має невідкладно розглянути питання про заборону транспортування російської нафти через територію України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе