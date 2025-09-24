Попри гучні заяви, Захід досі не готовий до повної економічної ізоляції Росії, - експерт Кузан

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Наразі американці звинувачують європейців, європейці - американців у недостатньому тиску на Росію. І одні, і інші дають багато підстав говорити про певну необ'єктивність та упередженість у своїх зв'язках з Росією в тій чи іншій економічній сфері", - зазначив Кузан.

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці, насправді, ми не бачимо ні від США, ні від Європи готовності заблокувати Росію так, як це відбувалося щодо гітлерівської коаліції під час Другої світової війни. Такої готовності, на жаль, немає.

"А те, що ми чуємо окремі меседжі - це не є системним вирішенням питання. Звичайно, для нас добре, якщо європейці зупинять постачання енергоресурсів з РФ. Але, на жаль, у найближчий час, у найближчі пів року, ми не побачимо саме того рівня блокування Росії, на який вона заслуговує", - наголосив Кузан.