Попри взаємні "уколи" між Німеччиною та Францією, у ЄС шукають спільне бачення щодо допомоги Україні, - нардепка Климпуш-Цинцадзе

Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Я думаю, що такі спільні зусилля з усіх боків, вони зараз ідуть на те, щоб десь, якщо хочете, взаємозаохотити один одного до того лідерства і до тої потреби далі допомагати Україні, якраз на тлі, як на мене, стриманої, м'яко буду це характеризувати, реакції з боку Сполучених Штатів на сьогодні. Мені видається, що також візити польських представників до Сполучених Штатів Америки, взаємодія зі Штатами на цей час якраз десь стимулює те, що Європі потрібно брати на себе більш серйозну роль у військовій допомозі Україні. Мені видається, що саме це є, напевно, такою основною причиною й додаткової риторики, й ось цієї взаємодії, й намагання знайти платформу та спільне бачення попри те, що ми, звичайно, чули велику кількість оцих взаємних "уколів" між Німеччиною та Францією за останні місяці в контексті підходу до підтримки України", - вважає Климпуш-Цинцадзе.

Водночас лідери Франції та Німеччини анонсували ще одну таку зустріч. Нардепка вважає, що йтиметься про намагання погодити не лише те, що було озвучено назагал.

"Мені видається, що тут ідеться більше ніж про суто військову навіть допомогу, мені видається, йдеться і про майбутнє бачення, розширення Європейського Союзу, певний перелік проблем, які з якими ми зараз сьогодні стикаємося в тому числі й на кордоні з Польщею через блокування наших кордонів. Тому, я думаю, що розмова була набагато ширша ніж те, що ми тільки почули на пресконференції", - підсумувала голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС.