Поширювали чутки, що дружина президента Макрона народилась чоловіком: у Франції оштрафували двох жінок
Суд у Парижі визнав двох жінок винуватими у поширенні неправдивої інформації про дружину французького президента Емманюеля Макрона Бріжит: про те, що вона нібито народилася чоловіком
Про це повідомляє BFMTV.
Зазначено, що суд зобовʼязав фігуранток сплатити штраф у розмірі €500. Водночас жінки мають виплатити компенсацію першій леді Франції - €8 тис. та її братові - €5 тис.
"Це рішення, яке цілком відповідає вимогам. Це не перемога, це застосування закону", - заявив адвокат Бріжит Макрон Жан Еноккі.
У матеріалі пояснюють, що раніше поширили теорію змови, за якою дружина Макрона Бріжит народилася хлопчиком на імʼя Жан-Мішель Троньйо.
У квітні 2023 року президент Франції засудив "неправдиву інформацію" стосовно Бріжит Макрон.
"Найгірше — це неправдива інформація та створені сценарії з людьми, які врешті-решт у це повірять і які засмучують вас, у тому числі у вашому приватному житті", - сказав він.
- 18 квітня у Франції розпочали роботу над серіалом "Бріжит, вільна жінка", який планує відновити "романтичний шлях першої леді", дружини Емманюеля Макрона.
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