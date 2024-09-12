Поширювали чутки, що дружина президента Макрона народилась чоловіком: у Франції оштрафували двох жінок

Про це повідомляє BFMTV.

Зазначено, що суд зобовʼязав фігуранток сплатити штраф у розмірі €500. Водночас жінки мають виплатити компенсацію першій леді Франції - €8 тис. та її братові - €5 тис.

"Це рішення, яке цілком відповідає вимогам. Це не перемога, це застосування закону", - заявив адвокат Бріжит Макрон Жан Еноккі.

У матеріалі пояснюють, що раніше поширили теорію змови, за якою дружина Макрона Бріжит народилася хлопчиком на імʼя Жан-Мішель Троньйо.

У квітні 2023 року президент Франції засудив "неправдиву інформацію" стосовно Бріжит Макрон.

"Найгірше — це неправдива інформація та створені сценарії з людьми, які врешті-решт у це повірять і які засмучують вас, у тому числі у вашому приватному житті", - сказав він.