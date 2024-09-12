Посилення ППО, фінансова та енергетична допомога: Шмигаль зустрівся з держсекретарем США Блінкеном

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

За словами прем'єра, вони з Блінкеном обговорили виклики, які стоять перед Україною. Головною темою стало посилення ППО для захисту людей та критичної інфраструктури. Крім того, вони обговорили енергетику.

"Готуємося до складного опалювального сезону. І додаткові системи ППО допоможуть захистити енергооб’єкти від російського терору. Дякуємо США за надання генераторів, трансформаторів та іншого енергообладнання", - зазначив Шмигаль.

Крім того, у розмові він наголосив на тому, що Україна очікує від США на дозвіл завдати ударів далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ.

Разом з тим, мова йшла і про фінанси. Цього року Україна отримала перший транш від США в розмірі 4 млрд доларів. Наразі триває робота з імплементації реформ та виконання зобов’язань для отримання додаткової фінансової допомоги до бюджету.

"Акцентували на 50 млрд доларів прибутків від заморожених російських активів, які країни G7 пообіцяли передати Україні. Розраховуємо отримати доступ до цих коштів до кінця цього року", - додав Шмигаль.