Посол України обмінявся з представником МЗС Китаю думками про політичне врегулювання війни з РФ
Посол України у Китаї Павло Рябікін зустрівся з помічником міністра закордонних справ Китаю Лю Біном, який запевнив у готовності його країни підтримувати взаємовигідне співробітництво з Україною
Про це повідомляє Укрінформ.
"Лю Бінь зазначив, що Китай та Україна є традиційно дружніми країнами, і Китай готовий співпрацювати з Україною, розвивати китайсько-українські відносини та підтримувати взаємовигідне співробітництво в різних сферах", - розповіли в МЗС КНР.
За їхніми словами, Рябікін сказав, що Україна цінує розвиток відносин із Китаєм та готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці між двома країнами.
"Сторони також обмінялися думками щодо політичного врегулювання «української кризи» (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.)", - додали в зовнішньополітичному відомстві Китаю.
Зустріч Лю, чий ранг прирівнюється до заступника міністра, із Рябікіним відбулася 8 жовтня. Українська амбасада про зустріч та питання, що обговорювались, поки не інформує.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати з КНДР, щоб посилити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю.
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