Посол України обмінявся з представником МЗС Китаю думками про політичне врегулювання війни з РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

"Лю Бінь зазначив, що Китай та Україна є традиційно дружніми країнами, і Китай готовий співпрацювати з Україною, розвивати китайсько-українські відносини та підтримувати взаємовигідне співробітництво в різних сферах", - розповіли в МЗС КНР.

За їхніми словами, Рябікін сказав, що Україна цінує розвиток відносин із Китаєм та готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці між двома країнами.

"Сторони також обмінялися думками щодо політичного врегулювання «української кризи» (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.)", - додали в зовнішньополітичному відомстві Китаю.

Зустріч Лю, чий ранг прирівнюється до заступника міністра, із Рябікіним відбулася 8 жовтня. Українська амбасада про зустріч та питання, що обговорювались, поки не інформує.