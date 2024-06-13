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Посолка США прокоментувала слова Байдена про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру

13 червня, 2024 четвер
03:06
Світ НАТО, державний прапор України

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що слова президента Джо Байдена про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру, не означають, що США змінили свою позицію щодо членства Україні в Альянсі

Зміст

Про це вона сказала на брифінгу. 

Постійна представниця США при НАТО нагадала, що позиція президента США Джо Байдена щодо членства України в НАТО залишається чіткою: він, як й інші члени Альянсу, не відходить від прагнення прийняти Україну в НАТО. 

"Це було підтверджено на Вільнюському саміті минулого року, коли члени Альянсу заявили, що майбутнє України - в НАТО. Я думаю, що ви побачите подібні формулювання цього року на саміті НАТО, узгоджені усіма 32 країнами-членами Альянсу, ще один параграф або два про Україну та її прагнення до членства. Отже, в НАТО не відбулося жодних змін.  Не відбулося змін і в Сполучених Штатах", - сказала вона.

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Сміт вказала, що США вважають, що Україна задля вступу ще має "виконати певну роботу", щоб відповідати критеріям, і впроваджувати реформи, необхідні для членства. За її словами, наразі українці зробили значні кроки вперед і США вітають ці зусилля. 

"Водночас я знаю, що члени НАТО тісно співпрацюють з українцями, як на двосторонньому рівні, так і через Альянс, щоб допомогти їм досягти подальшого прогресу. Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову мосту до членства для наших друзів в Україні", - додала вона. 

  • 4 червня Байден в інтерв'ю TIME заявив, що для досягнення миру Україні не обов'язково потрібно ставати країною-членом НАТО. 
Теги:
Україна
Джо Байден
НАТО
США
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