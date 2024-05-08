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Постійне втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, - розвідка Канади

8 травня, 2024 середа
04:15
Світ Канада
Зміст

Канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) заявила в річному звіті, що постійне втручання Китаю у виборчий процес загрожує демократії у країні

Про це повідомляє Reuters.

У службі зазначили, що Китай використовував обманні методи, намагаючись вплинути на формування політики на всіх рівнях влади, а також в наукових колах і засобах масової інформації.

На думку спецслужби, така діяльність, спрямована на просування національних інтересів Китаю, може підірвати демократичний процес у Канаді та її інститути.

Китай і організації, пов'язані з Комуністичною партією, !залишаються постійною загрозою для інформації, технологій, демократичних інститутів і діаспори Канади", заявили в службі безпеки країни.  

Уряд прем'єра Джастіна Трюдо представив у понеділок законопроєкт, спрямований на протидію іноземному втручанню. Пропонується створити реєстр осіб, які лобіюють інтереси іншої країни, та надати CSIS більше свободи в обміні інформацією з громадськістю.

Натомість в МЗС Китаю заявили, що Пекін ніколи не був і не буде зацікавлений у втручанні у внутрішні справи Канади. Проте на початку квітня CSIS дійшла висновку, що Китай втручався у вибори в Канаді у 2019 і 2021 роках. Утім, як заявив Трюдо, на їх результати це не вплинуло, в обох випадках переможцями перегонів стали ліберали.

  • Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа Китаю втручалася в останні два вибори в країні – у 2019 та 2021 роках.
Теги:
Китай
вибори
Канада
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