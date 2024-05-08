Постійне втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, - розвідка Канади
Канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) заявила в річному звіті, що постійне втручання Китаю у виборчий процес загрожує демократії у країні
Про це повідомляє Reuters.
У службі зазначили, що Китай використовував обманні методи, намагаючись вплинути на формування політики на всіх рівнях влади, а також в наукових колах і засобах масової інформації.
На думку спецслужби, така діяльність, спрямована на просування національних інтересів Китаю, може підірвати демократичний процес у Канаді та її інститути.
Китай і організації, пов'язані з Комуністичною партією, !залишаються постійною загрозою для інформації, технологій, демократичних інститутів і діаспори Канади", заявили в службі безпеки країни.
Уряд прем'єра Джастіна Трюдо представив у понеділок законопроєкт, спрямований на протидію іноземному втручанню. Пропонується створити реєстр осіб, які лобіюють інтереси іншої країни, та надати CSIS більше свободи в обміні інформацією з громадськістю.
Натомість в МЗС Китаю заявили, що Пекін ніколи не був і не буде зацікавлений у втручанні у внутрішні справи Канади. Проте на початку квітня CSIS дійшла висновку, що Китай втручався у вибори в Канаді у 2019 і 2021 роках. Утім, як заявив Трюдо, на їх результати це не вплинуло, в обох випадках переможцями перегонів стали ліберали.
- Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа Китаю втручалася в останні два вибори в країні – у 2019 та 2021 роках.
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