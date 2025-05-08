"Потерпіть": Лукашенко визнав, що затримався при владі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у четвер 8 травня заявив, що він затримався при владі
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
За словами Олександра Лукашенка, "досвідчені політики" потрібні буцімто для підготовки нового покоління.
"Як вам я обіцяв - фактично нове покоління приведено до влади. Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Мають бути і досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла. Ось ви подивіться і зробите висновок, до чого здатна наша молодь. Ну, як молодь? Нове покоління, наступне покоління 50 і більше. Вона вже не така і молодь", - йдеться у заяві самопроголошеного президента Білорусі.
- 6 травня білоруський диктатор заявив, що буцімто не хоче війни, однак його країна має чим відповісти на нібито войовничу риторику Заходу.
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