"Потерпіть": Лукашенко визнав, що затримався при владі

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

За словами Олександра Лукашенка, "досвідчені політики" потрібні буцімто для підготовки нового покоління.

"Як вам я обіцяв - фактично нове покоління приведено до влади. Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Мають бути і досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла. Ось ви подивіться і зробите висновок, до чого здатна наша молодь. Ну, як молодь? Нове покоління, наступне покоління 50 і більше. Вона вже не така і молодь", - йдеться у заяві самопроголошеного президента Білорусі.