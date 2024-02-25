Потрібно зробити так, щоб Путін чітко зрозумів, що Україна приєднається до НАТО, - Андерс Фог Расмуссен

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на форумі “Україна. Рік 2024”.

"Очевидно, що "сірі зони" - небезпечні зони, це ризик майбутніх війн та нестабільності на нашому континенті. Краще зробити так, щоб Путін чітко зрозумів, що Україна приєднається до НАТО і він не завадить цьому. Президент РФ має зрозуміти, що продовження цієї війни жодним чином не зможе зупинити чи затримати невідворотнє", - заявив Расмуссен.

За його словами безпекові гарантії мають забезпечити безпекові потреби України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

"Зрештою, довгострокова безпека Європи також залежить від вступу України до ЄС та НАТО і саме над цим ми зараз працюємо. На запит президента України Володимира Зеленського ми розпочали та заснували нову робочу групу високого рівня по євроатлантичній інтеграції України. Ми готуємо вже певний звіт", - зазначив він.

Запрошення України на вступ до НАТО може сприяти забезпеченню миру, наголосив Расмуссен.

"Україна має право на існування як вільна демократична та незалежна країна. Український народ має право вирішувати майбутнє власної країни. Ви маєте право жити у свободі та мирі. Я повністю підтримую Формулу миру, але при цьому, дорога до миру потребує російської поразки та інтеграції України до НАТО і Європейського союзу", - додав він.