Потужний землетрус у Японії: кількість жертв збільшилася до 161 людини

Про це пише NHK.

Зазначається, що найбільшу кількість жертв землетрусу зафіксували у містах Ваджима і Сузу - там загинули 70 людей. Ще 11 жертв у місті Анамідзу, 5 - у Нанао, по дві у Ното і Сіга та ще один загиблий у Хакуї.



Крім того, щонайменше 103 людини вважаються зниклими безвісти. Ще 565 людей у префектурі Ісікава отримали серйозні поранення.