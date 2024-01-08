Потужний землетрус у Японії: кількість жертв збільшилася до 161 людини
Станом на ранок понеділка, 8 січня, в Японії збільшилася кількість жертв внаслідок сильного землетрусу - загинула 161 людина, пошуки продовжуються
Про це пише NHK.
Зазначається, що найбільшу кількість жертв землетрусу зафіксували у містах Ваджима і Сузу - там загинули 70 людей. Ще 11 жертв у місті Анамідзу, 5 - у Нанао, по дві у Ното і Сіга та ще один загиблий у Хакуї.
Крім того, щонайменше 103 людини вважаються зниклими безвісти. Ще 565 людей у префектурі Ісікава отримали серйозні поранення.
- 1 січня в Японії стався потужний землетрус, унаслідок якого спершу було відомо про щонайменше 126 загиблих. Сума збитків сягнула $6,4 млрд.
- Згодом стало відомо, що після землетрусу в Японії стався витік мазуту на атомній електростанції Shika у префектурі Ісікава.
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