Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
Ексклюзив

Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран

Євген Козярін
26 вересня, 2025 п'ятниця
23:24
Світ Сергій Таран

Якщо зараз Європа покаже, що вона ефективно, а головне швидко може технологічно відповідати на загрози РФ, то війни насправді не буде

Зміст

Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо. 

"Я думаю, що Путін продовжує лякати Європу, як і звик її лякати, тому що от таке залякування - це є російська дипломатія, вона завжди такою була. Тому що нічим іншим російська дипломатія не може вразити інші країни. Не буде ж вона вражати інші країни, наприклад, успіхами російської економіки, науки, чи правами людини, чи може якимись технологічними досягненнями. Цього ж нема. Єдине, що в Росії є - це нафта і газ, яка завжди використовується як політичний інструмент впливу. І армія - залякування інших країн військовими засобами", - зазначив він.

 Таран зауважив, що це все, що в Росії є - оте, що вона має, те вона і використовує. 

"І зараз вона використовує провокації з безпілотниками, які час від часу, можливо, з'являються в європейських точках. Я думаю, що це такі провокації будуть тривати і надалі. І мета цього - залякати європейські країни з тим, щоб вони утримали свої зусилля по підтримці України. Тут дуже просто. Чи наважиться він? Я думаю, що він поки що наважиться хіба що на провокації. Чому я не думаю, що він наважиться на повноцінну війну з Європою? По-перше, тому, що людських ресурсів не буде вистачати. Максимум, на що він може відважитися - це обстріли безпілотниками, але і то я сумніваюсь, тому що це може викликати дуже серйозну відповідь. До речі, від цієї відповіді, яка просто зараз відбувається, вона виявляється в тому, що в Європі формується "стіна дронів", розширяється співробітництво з Україною і буде залежати відповідь на головне питання: чи наважиться Путін на повноцінну війну?", - сказав політолог.

Він вважає, що якщо зараз Європа покаже, що вона ефективно, а головне швидко може технологічно відповідати на загрози Путіна, то війни насправді не буде. 

"Зараз країни НАТО політично відповіли правильно на ці провокації Путіна. Чому правильно? Тому що у відбитті оцих провокацій беруть участь всі без винятку країни. Навіть угорські літаки вчора брали участь у цьому. Тобто, які були страхи відносно НАТО? Страхи були того, що в НАТО не буде знайдено можливості між країнами координувати зусилля, не буде політичної згоди і в результаті ніхто не наважиться на те, щоби протидіяти російським провокаціям. Але країни НАТО знайшли можливості, відреагували швидко", - додав Таран.

Політолог наголосив, що єдина проблема з НАТО, яка виявилась під час цих всіх подій, які відбувалися останніми тижнями - це те, що технологічно НАТО не здатне чинити спротив атакам російських дронів і, можливо, інших озброєнь, які літають в повітрі, тому що, як виявилось, протиповітряна оборона НАТО відстала років на 10.

"Вона була чудово зроблена, але в сучасній дроновій війні вона не може діяти. Це погана новина для НАТО. Тому зараз НАТО саме шукає технологічні відповіді. Якщо і політично, і технологічно країни Європи у найближчі кілька місяців покажуть, що вони готові дати відповідь Росії, повномасштабна війна в Європі не почнеться, тому що Путін не буде воювати з тими країнами, які є сильними. Путін ніколи не воює з тими країнами, які є сильними - він завжди воює з тими країнами, які, як він вважає, є слабкими. Тому я думаю, що поки що повномасштабної війни не буде", - розповів він.

Таран нагадав висловлювання Путіна, сказане ним під зустрічі з Сі в Китаї. 

"Журналісти підслухали, що він з ним обговорював як продовжити життя. І він нав'язував Сі розмову про те, що є нові технології, які дають можливості жити до 150 років. Це людина, обговорює на найвищому рівні з лідерами Китаю, коли, здавалося, мають бути інші питання обговорені. Ба більше, зараз в Росії дуже багато коштів виділяється на продовження життя за особистою вказівкою Путіна. Тобто насправді Путін хоче жити довго. Помирати в палаючому бункері героїчно, він не збирається", - зауважив політолог.

Він вважає, що прекрасну долю померти за Росію в бункері, він готує для тих, хто іде в "СВО". 

"Вони там помирають. Для себе він готує іншу долю. Це що означає? Це означає, що на велику ядерну війну Путін на сьогодні не здатен. Він готується до іншої долі. Він готується правити довго і лякати світ оцим блефом, який називається ядерна війна. Дуже важливо на це дати адекватну відповідь. Я вважаю, що зараз дуже правильно, що в Європі не просто розробляють нову архітектуру безпеки, а починають залучати Україну вже не як країну, якій треба допомагати. А як країну, яка сама може допомогти. І от дуже символічно, що одразу після епізоду з дронами в Польщі в Київ приїхав міністр оборони Польщі, тому що він хоче отримати допомогу, тому що поляки не знають, що з цим робити, з цими дронами. А от українці вже знають, вивчились", - додав Таран.

Політолог пояснив, чому це важливо і це хороша новина. 

"Тому, що це створює можливості для створення нової архітектури безпеки за повної участі України. Просто тому, що в цьому буде зацікавлена сама Європа, тому що, яка інша країна допоможе сучасним веденням війни, як не Україна. Тому я не думаю, що ми напередодні великої Третьої світової війни. Але, якщо відповідь Європи і України також, буде рішучою, ну, в першу чергу, звісно, Європи, тому що Україна вже відповідає дуже рішуче, то тоді ймовірність війни буде дуже низькою, тому що у Путіна головна ставка зроблена на залякування, на блеф, але не на реальну війну", - підсумував він.

  • Уночі проти пʼятниці, 26 вересня, Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
